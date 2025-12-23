Daspo per 32 tifosi viola coinvolti negli scontri Fiorentina-Montpellier

La Questura di Firenze ha disposto 32 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi fiorentini protagonisti degli scontri avvenuti il 4 agosto 2024, in occasione dell’amichevole Fiorentina-Montpellier. Per 24 ultras il divieto di accesso a manifestazioni sportive varia da 1 a 5 anni, mentre per gli altri la sanzione è più severa: fino a 10 anni, con obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.

I provvedimenti arrivano a seguito degli episodi verificatisi prima della partita sul ponte Giovanni da Verrazzano, all’incrocio con lungarno Colombo, quando gruppi di tifosi si sono affrontati in strada. Gli agenti intervenuti sul posto e le successive indagini della Digos hanno permesso di ricostruire la dinamica dei disordini.

Secondo quanto accertato, alcuni ultras francesi del Montpellier erano arrivati a Firenze con l’intenzione di provocare scontri con i tifosi locali, non potendo assistere alla partita a causa della limitata capienza dell’impianto Viola Park. Gli ultras francesi viaggiavano in colonna a bordo di minivan, con i portelloni aperti, quando sono stati intercettati dagli ultras viola nei pressi del ponte.

La rissa è durata pochi minuti e ha coinvolto circa 80 persone: 32 fiorentini armati di aste e cinture, con il volto coperto da caschi, passamontagna e cappucci, e 50 tifosi francesi, alcuni armati di aste rigide con drappi arancione e blu, scesi da auto e minivan. La Digos prosegue ora le indagini anche sui tifosi ospiti.

Niccolò Banchi