Diamante fiorentino, Giani: "Lo riporteremo in Toscana, è nostro"

Il Diamante fiorentino, noto come Florentiner, uno dei più grandi al mondo con i suoi 137 carati e ritrovato in una cassaforte nel Québec, in Canada, “appartiene alla Toscana non moralmente, ma materialmente”. Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, annunciando l’avvio dell’iter per rivendicarne la proprietà.

Giani ha presentato alla stampa una serie di documenti che, a suo dire, dimostrerebbero come la preziosa pietra rientri nel Patto di famiglia di Anna Maria Luisa de’ Medici, l’Elettrice Palatina. Il diamante risulta infatti elencato tra le gioie “unite allo Stato” nell’allegato del 1740 che integra il testamento del 1737. “Questo diamante ricade fra i beni che l’Elettrice Palatina vuole siano esposti, mantenuti, nella regione Toscana a ornamento dello Stato o per favorire la curiosità dei forestieri”, ha spiegato Giani, aggiungendo che “seguiremo tutto il percorso necessario nel dialogo anche con chi oggi afferma di averne la proprietà”, cioè Carlo d’Asburgo Lorena, discendente dell’imperatore d’Austria, “perché possa essere eseguito un testamento, quello di Anna Maria Luisa dei Medici che appartiene alla storia dell’umanità”.

Sul tema è intervenuta anche l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, che ha dichiarato: “Ci siamo messi in contatto con Carlo d’Asburgo Lorena, quindi per la prima volta c’è un contatto con il proprietario, affinché questo diamante torni quantomeno in esposizione e possa essere goduto nella sua bellezza dai toscani”. Manetti ha aggiunto che “Carlo d’Asburgo Lorena ci farà sapere se è intenzionato o meno, se prende in considerazione la nostra richiesta, ma c’è stato finalmente un primo contatto, quindi aspettiamo fiduciosi”.

Nel corso della conferenza stampa è stato inoltre presentato per la prima volta un ritratto originale e inedito del Diamante fiorentino indossato da Maria Maddalena d’Austria, opera del pittore Orazio Fidani, destinato a essere esposto al Museo de’ Medici.

Fonte: Regione Toscana

