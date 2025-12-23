In pensione i dottori Ammannati a Empoli e Ferreri a San Miniato

Dal 1° gennaio 2026 per alcuni cittadini dell'Empolese sarà necessario effettuare una nuova scelta del medico di famiglia.

Con l'anno nuovo, infatti - ultimo giorno di attività il 31 dicembre 2025 -, andranno in pensione due medici di medicina generale: il dottor Francesco Ammannati che opera nel comune di Empoli e il dottor Andrea Ferreri che svolge la propria attività nel comune di San Miniato.

Tutti gli assistiti attualmente in carico ai due medici dovranno scegliere un nuovo medico di famiglia tra quelli disponibili. La scelta è personale e consente di accompagnare il naturale avvicendamento dei professionisti e assicurare ai cittadini un medico di riferimento.

L’operazione può essere fatta in modo semplice, anche da casa. Gli iscritti all’anagrafe sanitaria dell’Azienda USL Toscana Centro possono accedere al portale Open Toscana (https://open.toscana.it/servizi), da computer, tablet o smartphone, utilizzando la tessera sanitaria attiva o lo SPID. In alternativa è disponibile l’App Smart SST.

Chi preferisce può inviare il modulo di cambio medico, compilato e firmato, insieme a una copia di un documento di identità valido, all’indirizzo email anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it.

Resta sempre possibile effettuare la scelta di persona, rivolgendosi al distretto sanitario di riferimento oppure utilizzando i Totem PuntoSI presenti sul territorio, con tessera sanitaria attivata.

L'elenco dei PuntoSi è consultabile sul sito istituzione di AUSL Toscana centro all'indirizzo: https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/2686-servizi-ed-app-sanitarie/49772-puntosi

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa