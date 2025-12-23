Edilizia privata, in un anno 6 dipendenti in più. Nuove modalità di ricevimento del pubblico

Da poco si sono concluse le recenti assunzioni di personale da parte dell’amministrazione comunale per il Servizio Edilizia Privata, sottostante il Settore Gestione del Territorio. Dall’insediamento della giunta guidata dal sindaco Alessio Mantellassi sono subentrate 6 nuove figure professionali (funzionari tecnici e istruttori tecnici), portando a rafforzare e a consolidare l’ufficio fino ad allora in carenza di organico.

“Presentare la riorganizzazione complessiva del servizio Edilizia Privata – commenta il sindaco Alessio Mantellassi, delegato al Personale per il Comune di Empoli – non è un tema che attira molta curiosità ma sono certo che per i professionisti del territorio è una buona notizia. Il Tavolo Tecnico è già stato informato delle migliorie che abbiamo apportato finora e del ricevimento pubblico che sarà attivo da gennaio 2026. Da tempo il Comune soffriva di carenza di personale per questo ufficio, e all’esterno rimaneva ‘ingessato’ il lavoro di geometri, ingegneri e cittadini. A oggi invece forniamo fino a 72 richieste di appuntamento in presenza e 72 richieste di colloquio telefonico alla settimana. A questo si andrà ad aggiungere la digitalizzazione delle pratiche in corso d’opera, per velocizzare quanto più possibile gli iter burocratici. Ringrazio il dirigente Alessandro Annunziati e i dipendenti storici e i nuovi arrivati che si sono impegnati per questo cambiamento da un anno a questa parte”.

LE MODIFICHE AL SERVIZIO - Secondo le direttive del dirigente Annunziati, la revisione della microstruttura ha portato a un Responsabile del Servizio, mentre il personale è distinto in due macro-aree, Ufficio Istruttoria e Ufficio Amministrativo, suddivise in unità operative dedicate:

- U.O.T. ABUSI, per la definizione delle pratiche relative ad abusi edilizi rilevate a seguito di sopralluogo e l'emissione degli atti conseguenti da sottoporre al Dirigente;

- U.O.T. PERMESSI E CONDONI, per l'istruttoria di permessi di costruire e condoni e la relativa predisposizione del provvedimento finale da sottoporre al Dirigente;

- U.O.T. CILA, SCIA E MATRICOLE ASCENSORI, per l'istruttoria di C.I.L.A. e S.C.I.A. (anche alternativa al permesso di costruire) e la registrazione delle matricole ascensori;

- U.O.T. PERMESSI E SCIA IN SANATORIA, per l'istruttoria di permessi di costruire e S.C.I.A. in sanatoria e la relativa predisposizione del provvedimento finale da sottoporre al Dirigente;

- U.O.T. PAESAGGISTICA, per l'istruttoria di autorizzazioni paesaggistiche, programmi di miglioramento agricolo ambientale, energie alternative, pareri S.U.A.P. e taglio degli alberi in aree private;

- U.O.A. PROGRAMMAZIONE ATTI, per la gestione del protocollo e della piattaforma informatica del servizio, curando la definizione degli atti abilitativi di concerto con i Funzionari Tecnici proponenti;

- U.O.A. ACCESSO PRATICHE E ORDINANZE, per la gestione del servizio di accesso agli atti delle pratiche edilizie, la tenuta degli archivi, la definizione delle ordinanze di competenza del servizio, l'escussione/svincolo delle polizze fideiussorie e il rimborso di oneri/diritti di segreteria.

Conseguentemente, è stato possibile introdurre anche una nuova modalità di ricevimento del pubblico che, con il personale a disposizione, consentirà di assolvere fino a 72 richieste di appuntamento in presenza e 72 richieste di colloquio telefonico alla settimana.

Per le questioni più semplici, che non richiedono uno studio approfondito delle circostanze in esame, è possibile prenotare un appuntamento mediante colloquio telefonico nei giorni di Lunedì e Martedì dalle ore 12:00 alle ore 13:00.

Per le questioni ordinarie, che richiedono uno studio più approfondito e/o la presa visione di vari elaborati, è possibile prenotare un appuntamento in presenza il Mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Le nuove modalità di appuntamento saranno attive da Gennaio 2026.

Per le modalità di prenotazione degli appuntamenti seguire le indicazioni riportate nella seguente pagina: https://www.comune.empoli.fi.it/Amministrazione/Uffici/Servizio-Edilizia-Privata

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate