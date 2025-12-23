La comunità cinese dona buoni spesa per sostenere l’Emporio Solidale di Empoli

Nel pomeriggio di oggi (martedì 23 dicembre 2025) nella sala Sineo Gemignani della Galleria d’Arte Moderna e della Resistenza, una delegazione dell'associazione d’amicizia dei cinesi in Italia occidentale è stata accolta dal sindaco Alessio Mantellassi, dalla Giunta comunale, insieme al proposto di Empoli, don Guido Engels, in rappresentanza dell'associazione Vecchie e Nuove Povertà per la consegna di alcuni buoni spesa per sostenere e supportare l’Emporio Solidale di Empoli.

L’amministrazione ha ringraziato per questa importante e preziosa donazione all'associazione Vecchie e Nuove Povertà, un gesto concreto e di sostegno che andrà a contribuire al rifornimento degli scaffali dell’Emporio di via XI Febbraio: una realtà gestita da alcune delle numerose associazioni di volontariato del territorio che in questi anni ha aiutato, e continua a farlo ogni giorno, intere famiglie in difficoltà, e che oltretutto, contrasta la lotta allo spreco alimentare, grazie al recupero di alimenti sani che verrebbero altrimenti smaltiti.

L’associazione d’amicizia dei cinesi in Italia opera sul territorio da molti anni e anche quest’anno hanno voluto essere accanto alle persone più fragili, in nome dell’amicizia italo cinese come espressione di accoglienza e solidarietà.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

