Feste natalizie, ecco le aperture 'speciali' delle Gallerie degli Uffizi

Attualità Firenze
Santo Stefano, Primo dell'anno (ma solo Boboli), 4 gennaio (prima domenica del mese, ingresso gratuito), 5 gennaio (lunedi di Befana, solo Uffizi): ecco le aperture 'speciali' per le feste natalizie delle Gallerie degli Uffizi. 

Eccole in dettaglio:

Venerdì 26 dicembre 2025 (Santo Stefano)  - Apertura ordinaria di Uffizi, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli

Giovedì 1 gennaio 2026 - Apertura straordinaria del Giardino di Boboli (dalle ore 10.00 alle 16.30, ultimo ingresso un'ora prima)

Domenica 4 gennaio 2026, prima domenica del mese - ingresso gratuito a Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli

Lunedì 5 gennaio 2026 - Apertura straordinaria degli Uffizi con orario ordinario (la mostra "Cera una volta" rimane chiusa)

Martedì 6 gennaio 2026 - Apertura ordinaria di Uffizi, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli

Nei giorni di giovedì 25 dicembre e lunedì 29 dicembre 2025 i musei rimangono chiusi; il giorno di Befana, come tutti gli anni, gli spazi del complesso sono aperti regolarmente

Fonte: Gallerie degli Uffizi,

