Festività natalizie, chiusure dei servizi Plures Alia nel Comune di Certaldo

In occasione delle festività natalizie e di inizio anno, Plures Alia informa i cittadini del Comune di Certaldo sulle chiusure dei servizi al pubblico e operativi sul territorio.
Ecocentri
Gli Ecocentri resteranno chiusi nelle seguenti giornate:
- 25 e 26 dicembre
- 1° gennaio
- 6 gennaio
Call Center
Il Call Center Plures Alia resterà chiuso:
- 25 e 26 dicembre
- 1° gennaio
- 6 gennaio
Negli altri giorni il servizio sarà regolarmente attivo:
- dal lunedì al venerdì: 8:30 – 19:30
- sabato: 8:30 – 14:30
Numeri utili:
- 800 888333 (rete fissa, gratuito)
- 199 105105 (rete mobile, a pagamento)
- 0571 1969333 (rete fissa e mobile)
Ecofurgoni
Gli Ecofurgoni non saranno attivi:
- 25 dicembre
- 1° gennaio
Sportelli al pubblico
Gli sportelli Plures Alia (Pop Up Alia Store, Infopoint e sportello Tari) resteranno chiusi:
- 25 e 26 dicembre
- 1° e 6 gennaio
- sabato 27 dicembre (sportello di Castelfiorentino – piazza del Popolo, di riferimento anche per i cittadini di Certaldo)
Per informazioni aggiornate è sempre possibile consultare il sito www.aliaserviziambientali.it o utilizzare l’app Aliapp, disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa
