Festività natalizie, chiusure dei servizi Plures Alia nel Comune di Certaldo

Attualità Certaldo
foto di gonews.it

In occasione delle festività natalizie e di inizio anno, Plures Alia informa i cittadini del Comune di Certaldo sulle chiusure dei servizi al pubblico e operativi sul territorio.

 

Ecocentri

Gli Ecocentri resteranno chiusi nelle seguenti giornate:

  • 25 e 26 dicembre
  • 1° gennaio
  • 6 gennaio

 

Call Center

Il Call Center Plures Alia resterà chiuso:

  • 25 e 26 dicembre
  • 1° gennaio
  • 6 gennaio

Negli altri giorni il servizio sarà regolarmente attivo:

  • dal lunedì al venerdì: 8:30 – 19:30
  • sabato: 8:30 – 14:30

Numeri utili:

  • 800 888333 (rete fissa, gratuito)
  • 199 105105 (rete mobile, a pagamento)
  • 0571 1969333 (rete fissa e mobile)

 

Ecofurgoni

Gli Ecofurgoni non saranno attivi:

  • 25 dicembre
  • 1° gennaio

 

Sportelli al pubblico

Gli sportelli Plures Alia (Pop Up Alia Store, Infopoint e sportello Tari) resteranno chiusi:

  • 25 e 26 dicembre
  • 1° e 6 gennaio
  • sabato 27 dicembre (sportello di Castelfiorentino – piazza del Popolo, di riferimento anche per i cittadini di Certaldo)

 

Per informazioni aggiornate è sempre possibile consultare il sito www.aliaserviziambientali.it o utilizzare l’app Aliapp, disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

