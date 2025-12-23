Firenze, lavori sul Ponte al Pino: nel finesettimana scatta la chiusura della direttrice verso via Masaccio

Procedono i lavori preliminari alla realizzazione del nuovo Ponte al Pino da parte di Rete Ferroviaria Italiana. Tra la fine dicembre e la fine di gennaio sono in programma alcuni interventi con ripercussioni sulla viabilità.

Si inizia sabato 27 dicembre con i lavori di Enel Distribuzione. Dal punto di vista della circolazione, sarà chiusa la direttrice verso via Masaccio mentre il ponte sarà aperto e transitabile in direzione via Pacinotti. Altri provvedimenti previsti il senso unico in via del Pratellino da via Pacinotti a via del Campo di Arrigo, il cambio di senso in via Luca Giordano (da via Fra’ Domenico Buonvicini verso via degli Artisti). I veicoli diretti in via Masaccio dovranno utilizzare il cavalcavia delle Cure o il cavalcavia di piazza Alberti. Termine previsto 10 gennaio.

Nella notte tra il 12 e il 13 gennaio è in programma lo scarico con autogrù della passerella pedonale che durante i lavori di sostituzione che garantirà il collegamento a piedi tra l’area di via Masaccio e quella di via Pacinotti. Dalle 21 del 12 alle 6 del 13 gennaio scatterà la chiusura di entrambe le direttrici. Saranno istituiti sensi unici in via del Pratellino (da via Pacinotti in direzione di via Campo di Arrigo), in via Luca Giordano (da via Fra’ Domenico Buonvicini verso via degli Artisti), in via degli Artisti (da via Luca Giordano a via Masaccio verso via Masaccio). La viabilità alternativa prevede l’utilizzo dei cavalcavia delle Cure e di piazza Alberti per entrambe le direttrici.

A seguire, dalle 9 del 13 alle 24 del 17 gennaio sarà la volta dell’intervento di Publiacqua per il ripristino di un chiusino idrico e l’inserimento di una saracinesca nella condotta. In questo caso sarà interrotta la direttrice verso via Pacinotti-via del Pratellino. Sarà quindi interrotta la circolazione in via degli Artisti all’intersezione con via Mannelli mentre sulla corsia in direzione via Andrea del Castagno sarà istituito un restringimento (da via Mannelli al numero civico 20).

A chiudere gli interventi di gennaio la posa della passerella pedonale, intervento fondamentale a cura di Rete Ferroviaria Italiana, a supporto della mobilità delle persone in previsione delle successive fasi di lavoro. Per consentire questa operazione sarà necessario chiudere al transito Ponte al Pino e sarà interrotta anche la circolazione ferroviaria tra Firenze Rifredi e Firenze Campo Marte come già comunicato da Ferrovie dello Stato.

Dal punto di vista della viabilità stradale lo stop sarà totale dalle 20 di venerdì 23 alle 5 di lunedì 26 gennaio e i veicoli dovranno utilizzare il cavalcavia delle Cure o quello di piazza Alberti. Il dettaglio dei provvedimenti sarà comunicato successivamente.

L’intervento sul Ponte al Pino – opera che collega il centro cittadino con l’area di Campo di Marte – rientra in un più ampio programma di miglioramento dell'assetto urbano della città di Firenze in totale coordinamento con le istituzioni. I lavori prevedono la demolizione e ricostruzione dell’attuale infrastruttura con un nuovo ponte, più moderno e funzionale, caratterizzato da maggiore capacità stradale con l’obiettivo di garantire maggiori livelli di sicurezza e fluidità del traffico. È inoltre prevista la realizzazione di una pista ciclopedonale, a supporto della mobilità sostenibile. (mf)

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

