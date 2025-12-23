L'ex sindaco fucecchiese Spinelli consigliere di Giani per terzo settore e pro loco

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha firmato la nomina di Alessio Spinelli (ex sindaco di Fucecchio) a consigliere politico del presidente, riconfermandolo nelle stesse attribuzioni del precedente mandato, Terzo settore e Pro loco, alla luce della legge regionale n. 54/2025 per cui Spinelli ha coordinato il gruppo di lavoro intersettoriale.

A queste si aggiungono anche le deleghe a caccia e pesca e la valorizzazione delle attività degli oratori, secondo il protocollo in essere, siglato dal presidente Giani e dal cardinal Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana.

"Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al presidente per la fiducia che ha voluto nuovamente riporre in me, confermandomi al suo fianco anche per il prossimo mandato amministrativo - ha commentato Spinelli- Aver avuto l’opportunità di collaborare con lui negli ultimi otto mesi del precedente mandato è stato per me motivo di grande crescita professionale e personale. Questa riconferma rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto e dell’esperienza maturata negli anni, in particolare nei dieci anni in cui ho avuto l’onore di ricoprire il ruolo di sindaco del Comune di Fucecchio. Affronto questo nuovo incarico con rinnovato senso di responsabilità, impegno e spirito di servizio, mettendo a disposizione le mie competenze nell’interesse della Regione Toscana e dei suoi cittadini".

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

Notizie correlate