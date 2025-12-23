G-Logistic, salvi i posti di lavoro a Montelupo e Sesto Fiorentino

I lavoratori della G-Logistic, l’azienda di logistica del settore moda e grandi griffe operante a Montelupo Fiorentino e Sesto Fiorentino, non perderanno il posto di lavoro e la continuità dell’attività è preservata. È quanto emerge dal tavolo convocato oggi, martedì 23 dicembre, in Regione da Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, a proposito della vicenda dell’azienda che gestisce in appalto servizi di movimentazione e magazzino per la multinazionale Gxo e che ha recentemente annunciato di aver avviato l’iter per la cessazione dell’attività.

Al tavolo oltre a Fabiani, affiancato dall’Unità di Crisi Lavoro della Regione Toscana e di Arti – che aveva già seguito la vicenda nei mesi scorsi –, erano presenti le aziende G-Logistic e Gxo, le organizzazioni sindacali di categoria, la Rsa di G-Logistic, il sindaco di Montelupo Fiorentino Simone Londi e l’assessore al Lavoro del Comune di Sesto Fiorentino Jacopo Madau.

A salvare i posti di lavoro dei 36 operatori impiegati nei due siti di Montelupo e Sesto, attualmente in contratto di solidarietà, è l’esito dell’intesa firmata oggi, con la quale l’azienda appaltante Gxo si impegna ad internalizzare interamente l’attività sinora svolta da G-Logistic e ad assumere, dal 1° gennaio, tutti i lavoratori della stessa, mantenendo il medesimo livello e la medesima retribuzione, garantendo così la continuità produttiva ed occupazionale, in un settore come quello della moda che sta vivendo un momento di forte difficoltà.

“Quella di oggi è un’ottima notizia – spiega il consigliere Fabiani – prima di tutto perché 36 lavoratori non perderanno il proprio impiego e dunque 36 famiglie possono tirare un sospiro di sollievo. Ma questa vicenda è molto importante anche perché dimostra che si può riorganizzare la filiera della moda salvaguardando i posti di lavoro e il tessuto produttivo. Ringrazio quindi tutte le parti per il lavoro svolto – aggiunge Fabiani –. Il passaggio di tutti i lavoratori, nessuno escluso, all’appaltante significa dare una maggiore garanzia alle lavoratrici e ai lavoratori che transiteranno”.

Soddisfazione anche da parte di Filt Cgil: “Un accordo che ci soddisfa e che dimostra due cose: la reinternalizzazione del lavoro è la strada maestra da percorrere, la contrattazione resta uno strumento fondamentale per difendere gli interessi dei lavoratori”, commenta Stefano Gorelli di Filt Cgil Fi-Po-Pt. "Ringraziamo le istituzioni e le parti presenti al tavolo per la solerzia nel voler affrontare una tematica così delicata e per il senso di responsabilità dimostrato durante la trattativa"

Fonte: Regione Toscana

