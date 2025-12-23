Il Rotary Club San Miniato dona un pensiero agli ospiti della Residenza 'Del Campana Guazzesi'

Questa mattina la Residenza “Del Campana Guazzesi” di San Miniato ha ricevuto la visita della Presidente del Rotary Club locale, Dott.ssa Roberta Salvadori, che ha consegnato un dono agli anziani ospiti della struttura.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del CdA Emilio Bertini, a testimonianza della vicinanza del Rotary Club sia ai residenti sia al personale della residenza.

Un gesto di solidarietà e attenzione che, come ogni anno, rafforza il legame tra associazioni locali e comunità, portando un momento di gioia e riconoscenza agli ospiti.