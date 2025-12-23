Il Teatro Shalom saluta il 2025 con 'Dalla lirica al musical'

Concerto di Capodanno con l’Associazione Musica Mundi
Mercoledì 31 dicembre alle ore 21.15 l’Associazione Musica Mundi di Empoli presenta il concerto “Dalla Lirica al Musical”, un viaggio nella voce a 360 gradi che attraversa generi ed epoche diverse, dalla tradizione operistica al teatro musicale contemporaneo.
Lo spettacolo è pensato per valorizzare le molteplici possibilità espressive della voce, offrendo al pubblico un percorso che unisce lirica, musical e intrattenimento, con un linguaggio accessibile ma di qualità artistica.
Al termine del concerto è previsto un ricco buffet con brindisi, mentre la serata proseguirà con momenti di varietà, per accompagnare il pubblico verso il nuovo anno in un clima conviviale.
I biglietti sono acquistabili tramite il sito Ciaotickets oppure prenotabili scrivendo a info@teatroshalom.it
Fonte: Ufficio stampa
