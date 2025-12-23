In casa tre pistole, munizioni, droga e contanti: 45enne arrestato

Arrestato a Vada, nel comune di Rosignano Marittimo, un cittadino albanese di 45 anni al termine di una perquisizione domiciliare condotta dai carabinieri.

Nell’abitazione sono state sequestrate tre pistole, una delle quali rubata e una clandestina, oltre a munizioni, quasi 400 grammi di ketamina, hashish, un bilancino di precisione e oltre 4.000 euro in contanti.

L’uomo è indagato per detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione e spaccio di stupefacenti. È stato trasferito nel carcere di Livorno a disposizione dell’autorità giudiziaria, restando valido il principio di presunzione di innocenza.