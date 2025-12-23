Incidente in Fi-Pi-Li tra Empoli e Empoli Est, code in direzione mare

Coinvolto un uomo di 34 anni, trasportato in codice giallo. Nel tratto anche un veicolo in avaria: rallentamenti e un chilometro di coda

Incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo la SGC Fi-Pi-Li, in direzione mare. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13.36 nel tratto compreso tra l’uscita di Empoli Est ed Empoli.

Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 34 anni, che è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’episodio ha causato disagi alla circolazione, con rallentamenti e code. A complicare ulteriormente la viabilità, nello stesso tratto di strada è segnalata anche la presenza di un veicolo in avaria. Al momento si registra circa un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Est.

Notizia in aggiornamento.

