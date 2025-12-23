Iniziativa del Rotary di Fucecchio Santa Croce sull'Arno: 100 buoni spesa a don Donato Agostinelli

Attualità Santa Croce sull'Arno
Quest’anno la cena degli auguri del Rotary Club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno, che si è svolta nella splendida cornice di Villa Sonnino, non è stata soltanto un’occasione per scambiarsi gli auguri di buone feste e passare una spensierata serata in amicizia, anche con gli altri club dell’area Toscana 1 -grazie anche alla presenza di Roberta Salvadori, presidente del Rotary club di San Miniato e di Massimo Ciarini, in rappresentanza del Rotary club Santa Croce sull’Arno comprensorio del cuoio- ma anche un’opportunità per realizzare e finanziare service, nello spirito Rotariano.

Durante la serata infatti, sono stati consegnati i consueti 100 buoni spesa da 10 euro ciascuno, da utilizzare per l’acquisto di generi di prima necessità, a don Donato Agostinelli, che ormai da diversi anni si è preso l’incarico di distribuirli alle famiglie più bisognose, conoscendo bene la situazione del territorio.

La serata è stata rallegrata dalla presenza di tanti bambini che hanno giocato, insieme a soci ed ospiti, alla lotteria ed alla tombola natalizia con la smorfia napoletana, consegnando ai vincitori numerosi ed originali premi, forniti gratuitamente dai soci oltre a degli splendidi vasi in grès realizzati ed offerti dal ceramista inglese Terry Davies, con la tecnica, sviluppata da lui stesso, di "pelle d'elefante".

Il ricavato della serata, pari a ben € 1.070, sarà devoluto a sostegno del Global Grant promosso dal Rotary Club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno “JABULA PRIMARY SCHOOL, WATER AND SANITATION PROJECT”; si tratta di un progetto a favore della scuola primaria di Jabula, nello Zimbabwe, che ha lo scopo di creare un pozzo ed un sistema di acqua corrente, per migliorare lo stato di salute e di igiene, e di realizzare un orto scolastico con un programma agroalimentare sostenuto da un agricoltore di successo, Shadreck Mabuza.

Buone Feste e Buon Rotary a tutti!

Fonte: Rotary club di Fucecchio Santa Croce sull'Arno

