Lucca,, affidato in concessione l'Impianto sportivo di Saltocchio alla Lucchese Calcio

Il Comune di Lucca comunica che la concessione dell’impianto sportivo di Saltocchio è stata affidata alla Lucchese Calcio, al termine di un lungo e articolato percorso amministrativo e tecnico che ha visto l’amministrazione comunale tornare in possesso della struttura e poter procedere alla sua sistemazione, che verrà fatta di concerto con la società rossonera.

La concessione dell’impianto era precedentemente in capo alla Academy Lucchese che, a seguito di un lungo confronto con l’amministrazione comunale, ha formalmente manifestato la volontà di non proseguire nella gestione della struttura. Con una successiva delibera di giunta, il Comune di Lucca ha quindi riacquisito il possesso dell’impianto sportivo.

Una volta rientrata nella disponibilità dell’ente, si è poi reso necessario un percorso di verifica e di intervento sull’area, tuttora in corso, che presentava alcune criticità, a seguito di cattiva gestione e lavori non ultimati da parte del concessionario. L’amministrazione comunale ha quindi effettuato numerosi sopralluoghi per valutare lo stato di consistenza della struttura e ha provveduto a programmare gli interventi di ripristino e sistemazione, con l’obiettivo di restituire l’impianto in condizioni adeguate all’utilizzo.

Parallelamente, è stato avviato il percorso amministrativo per la nuova concessione, che è stata allineata dal punto di vista temporale a quella dello stadio Porta Elisa (e dell’impianto di San Vito), garantendo così una maggiore coerenza nella gestione delle strutture sportive legate alla prima squadra cittadina.

Al termine di questo iter, ieri l’impianto di Saltocchio è tornato ufficialmente nella disponibilità della Lucchese Calcio, che potrà finalmente usufruirne per le proprie attività.

“Si tratta di un risultato atteso da diversi mesi – dichiara l’assessore allo sport Fabio Barsanti – che arriva al termine di un lungo percorso, prima di confronto e poi burocratico, affrontato con grande attenzione e scrupolo da parte dell’amministrazione comunale. L’impianto di Saltocchio è finalmente a disposizione della Lucchese Calcio. Abbiamo lavorato per rimettere ordine alla situazione - coerentemente con la linea intrapresa da questa amministrazione riguardo agli impianti sportivi - verificare lo stato della struttura, intervenire dove necessario e garantire alla società rossonera una concessione chiara e allineata nel tempo con quella dello stadio Porta Elisa. Ci scusiamo con la Lucchese per la lunga attesa e ringraziamo il suo patron Brunori per la pazienza”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

