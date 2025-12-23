Montemurlo in musica per le festività: il mito di Fabrizio De Andrè rivive alla Sala Banti con il talento di Andrea Filippi

Un appuntamento imperdibile con la grande poesia della musica d’autore italiana. Il prossimo 27 dicembre alle ore 21, la Sala Banti di Montemurlo aprirà le sue porte al concerto tributo a Fabrizio De André, interpretato da uno dei suoi più raffinati e fedeli interpreti contemporanei, Andrea Filippi.

L'evento, organizzato dall'associazione Il Villaggio APS in collaborazione con il Comune di Montemurlo, promette di essere molto più di un semplice omaggio. Sul palco, Filippi sarà accompagnato dal talento della violinista Matilde Schiavon, per un sodalizio artistico capace di restituire le atmosfere intime, colte e profonde del cantautore genovese.

Nella cornice della Sala Banti, il pubblico potrà ascoltare brani iconici eseguiti con una varietà strumentale sorprendente. Filippi, infatti, si alterna abilmente tra chitarra, pianoforte, bouzouki, clarinetto e percussioni. Un viaggio musicale che spazia dai primi successi fino alle complesse composizioni degli ultimi album, arricchito dal contrappunto lirico del violino di Matilde Schiavon.

CHI È ANDREA FILIPPI- Classe 1999, vicentino di Schio, Andrea Filippi non è solo una voce, ma un polistrumentista d'eccezione. Diplomato in clarinetto e clarinetto storico al Conservatorio di Vicenza, Filippi ha dedicato la sua carriera alla riscoperta e alla divulgazione del patrimonio di Faber. La sua è una missione culturale: far conoscere alle nuove generazioni l’attualità dei testi, l’impegno sociale e la genialità anarchica di De André.

Nonostante la giovane età, il suo curriculum vanta collaborazioni di assoluto prestigio: ha condiviso il palco con Dori Ghezzi, Cristiano De André, Dolcenera, ed ex membri storici della band di Faber come Ellade Bandini, Giorgio Cordini e Laura De Luca. Recentemente, Filippi è stato scelto dal regista Luca Manfredi per interpretare proprio Fabrizio De André nel film Rai 1 "Com’è umano lui", dedicato alla vita di Paolo Villaggio, a testimonianza di una somiglianza artistica e vocale davvero straordinaria.

INFO E PRENOTAZIONI-L’ingresso alla serata è gratuito fino a esaurimento posti ed è fortemente consigliata la prenotazione.

Per riservare il proprio posto, è necessario inviare un messaggio WhatsApp a Monica al numero 338.3221678, indicando il nome e il numero di posti desiderati.

Un'occasione d'oro per chiudere l'anno nel segno della bellezza e della memoria storica di un artista, De André, che attraverso la voce di Andrea Filippi continua a parlarci ancora oggi.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

Notizie correlate