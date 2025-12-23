Natale e festività al Museo di Palazzo Medici Riccardi: percorsi a lume di torcia, laboratori artistici e orari straordinari

Lo spirito natalizio che pervade Firenze riscalda anche Palazzo Medici Riccardi che durante il periodo delle Feste vedrà la sua offerta arricchita e ampliata per tutti i residenti e per coloro che, in visita alla città, vorranno trascorrere dei momenti piacevoli a contatto con l’arte e la storia. La Città Metropolitana di Firenze e la Fondazione MUS.E invitano quindi grandi e piccini a prendere parte alle attività pensate per il Natale.

L’albero di Natale illumina il Cortile di Michelozzo, con addobbi ispirati all’opera dell’artista Clemen Parrocchetti, a cui è dedicata una mostra in palazzo in questo periodo, e realizzati dagli allievi del Liceo artistico statale di Porta Romana e Sesto Fiorentino e dalla Protezione Civile di Firenze; ogni giorno il cortile e il giardino si animano grazie alle illuminazioni speciali concepite nell’ambito di Florence Lights Up.

Le proposte proseguono nel tempo delle feste con le visite al percorso museale e alla mostra di Clemen Parrocchetti rivolte agli adulti e le attività per bambini e ragazzi: grazie a Lo stemma Medici. Storie e leggende i più piccoli potranno conoscere la storia dell’emblema mediceo e immaginarne uno proprio (la domenica mattina alle 10:30), mentre con l’attività A casa Medici (sempre la domenica alle 10:30) sarà possibile approfondire i temi e gli aspetti di vita quotidiana nella seconda metà del Quattrocento. In aggiunta, martedì 30 dicembre alle 10 le famiglie con bambini e bambine dai 7 ai 12 anni potranno partecipare a un laboratorio artistico dedicato ai Re Magi della preziosa Cappella di Benozzo Gozzoli, in viaggio per raggiungere Betlemme: i loro doni scintillanti prenderanno forma e colore grazie all’antica tecnica della tempera all’uovo su tavola; alle 11.30 gli adulti potranno invece prendere parte alla visita al palazzo per approfondire la storia e i caratteri delle sue meravigliose sale.

Venerdì 2 gennaio tornano poi i richiestissimi Percorsi a lume di torcia, occasioni per visitare il museo in maniera inedita: torcia alla mano, alle 19 le famiglie e alle 21.00 i giovani e adulti si avventureranno nelle stanze del palazzo per scoprirne i segreti.

Il 6 gennaio alle 10 e alle 11.30, infine, i bambini e le bambine dagli 8 ai 12 anni potranno celebrare insieme l’Epifania cimentandosi in un avvincente gioco a squadre che divertiva già ai tempi dei Medici: il Biribissi, un intreccio fra caccia al tesoro e tombola incentrato sulle opere d’arte presenti in museo, con un’attenzione speciale all’iconografia della meravigliosa Cappella dei Magi.

Tutte le attività prevedono la prenotazione e il pagamento del biglietto di ingresso al museo (€10 intero, €7 ridotto 18-25 anni; studenti universitari, gratuito 0-17 anni; guide turistiche abilitate; giornalisti accreditati; disabili e loro accompagnatori; membri ICOM, ICOMOS e ICCROM) e dell’attività (€2 per i residenti di Città Metropolitana di Firenze, €4 per i non residenti nella Città Metropolitana di Firenze). Riduzione 2 x 1 soci Unicoop Firenze.

Si ricorda che oltre al percorso museale sono attualmente visitabili le esposizioni Clemen Parrocchetti. Ironia ribelle (prorogata fino all’8 febbraio) e Carlo Adolfo Schlatter. Artista dello spirito (fino al 22 febbraio).

Il Museo di Palazzo Medici Riccardi sarà chiuso mercoledì 24, giovedì 25 dicembre e mercoledì 31. Aperto regolarmente il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre e il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania. Mentre giovedì 1° gennaio 2026 sarà aperto a partire dalle ore 14.

Per informazioni e prenotazioni: info@palazzomediciriccardi.it 055-2760552

