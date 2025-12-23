PD sul bilancio di Empoli: "In equilibrio nonostante i tagli del Governo"

Un bilancio di previsione che garantisce stabilità finanziaria, protezione sociale e un massiccio piano di investimenti per il futuro della città. È quanto emerge dall’approvazione della manovra 2026-2028 del Comune di Empoli, sostenuta con soddisfazione dal gruppo consiliare del Partito Democratico. Sempre nella seduta di ieri, durata 10 ore, è stata approvata anche la nota di aggiornamento al Dup .

Durante il dibattito in aula, la capogruppo Pd Viola Rovai ha voluto sottolineare la complessità e il valore politico del documento: «Dentro questo documento si trova una reale stabilità finanziaria. Per questo voglio ringraziare il Sindaco, la Giunta e tutti gli uffici per aver lavorato a un atto così complesso, compiendo scelte economiche coraggiose e programmando investimenti strategici per il futuro della nostra città».

Rovai ha poi rivolto un duro affondo verso le politiche nazionali, evidenziando le difficoltà operative degli enti locali: «Dobbiamo essere consapevoli del contesto economico in cui ci muoviamo e dell'aumento del contributo di finanza pubblica che il Governo Meloni obbliga i Comuni a versare allo Stato. Per Empoli, nel solo 2026, questo prelievo equivale a ben 370.000 euro. Nonostante queste risorse sottratte alla comunità, che sarebbero potute essere messe a disposizione delle Manutenzioni o altri servizi, la nostra amministrazione ha scelto con chiarezza di mantenere inalterati tutti i servizi, senza gravare sulle tasche dei cittadini».

Il cuore della manovra empolese risiede nella difesa dei servizi a domanda individuale. La capogruppo ha tradotto in numeri il peso delle scelte politiche: «Sostenere questi servizi significa fare una scelta . Per ogni 100 euro di costo di un servizio come la mensa scolastica o l'asilo nido, il Comune ne investe direttamente 72euro , lasciando a carico della famiglia solo i restanti 28 euro».

Il documento approvato prevede per l'anno 2026 uno stanziamento imponente per la spesa in conto capitale. Tra i pilastri degli investimenti figurano:

-mobilità e trasporti (5,1 milioni di euro): la voce principale (32,87% del totale), dedicata al miglioramento delle infrastrutture stradali e della sicurezza.

- servizi istituzionali (3,79 milioni di euro) per l'efficienza delle strutture comunali.

- cultura e musei (2,3 milioni di euro), destinati alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città.

- ambiente e sociale (3,6 milioni di euro), oltre 1,8 milioni per lo sviluppo sostenibile e altri 1,8 milioni per interventi legati ai diritti sociali e alla famiglia.

- istruzione e sport, ulteriori 450.000 euro destinati rispettivamente a edilizia.

