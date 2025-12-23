Picchiato 70enne in casa dai ladri, li mette in fuga con un colpo di pistola

Aggressione e rapina nella notte in Lunigiana, nel comune di Licciana Nardi (Massa-Carrara), dove un uomo di circa 70 anni è stato picchiato in casa da un gruppo di ladri incappucciati. I malviventi, entrati di soppiatto nell’abitazione, si sono impossessati di denaro e preziosi, colpendo anche il cane dell’anziano.

La vittima, regolarmente in possesso di porto d’armi, è riuscita a mettere in fuga i rapinatori sparando un colpo di pistola in aria, udito anche nelle abitazioni vicine. Sul posto sono intervenuti carabinieri e soccorritori della Pubblica assistenza di Aulla. L’uomo, sotto shock, è stato trasportato in ospedale per accertamenti; indagini in corso per ricostruire l’accaduto.