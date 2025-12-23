Presepe Vivente per il Natale alla Bastia, tanti figuranti e due cori per l'evento di Ponte a Elsa

Ritorna dopo molto tempo il Presepe Vivente per il Natale alla Bastia. Dalle ore 15 di domenica 28 dicembre, nell'omonima località di Ponte a Elsa (Empoli), si terrà l'apprezzata rappresentazione della Natività. Il coro della Chiesa sarà presente per due volte, alle 17.30 e alle 18.30, mentre alle 17 ci sarà il coro dei bambini e alle 18 lo zampognaro. Come un teatro con tanto di scenografie, ci saranno 8 postazioni fisse a rappresentare tutti i personaggi e le fasi della natività.

Già tante famiglie hanno aderito e parteciperanno come figuranti per questo evento organizzato dal gruppo Svitati alla Bastia, con la collaborazione della Compagnia di Sant'Andrea e il patrocinio del Comune di Empoli. Gli organizzatori ringraziano inoltre i numerosi sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento e la Misericordia di Empoli.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Parrocchia di Santo Stefano: https://www.facebook.com/ParrocchiaBastia

Fonte: Ufficio Stampa