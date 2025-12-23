Pro Loco, dalla Regione 350mila euro di contributi straordinari: sono 283 i beneficiari

La Regione Toscana ha approvato con decreto l’elenco dei soggetti beneficiari dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari alle associazioni Pro Loco toscane – anno 2025, destinando complessivamente 350mila euro a sostegno delle attività di promozione del patrimonio storico, artistico e culturale dei territori.

Dopo le verifiche di ammissibilità, 283 associazioni Pro Loco sono risultate idonee e riceveranno ciascuna il contributo di 1.236, 75 euro, assegnato in misura uguale a ogni soggetto ammesso. L’erogazione avverrà in un’unica soluzione.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 61 della legge regionale 45/2025, che riconosce il ruolo fondamentale delle Pro Loco nella valorizzazione e nella promozione culturale della Toscana, sostenendone anche l’adeguamento organizzativo e gestionale.

“Sarà molto importante il contributo che potrà apportare anche il mio assessorato alla cultura – ha dichiarato l’assessora alla cultura con delega al turismo culturale Cristina Manetti - proprio per mettere in evidenza ciò che la nostra Toscana ha da mostrare ai nostri cittadini e non solo in termini culturali, ma anche un impegno intersettoriale con il turismo, argomento di cui si sono sempre molto impegnate tali associazioni”.

“Le Pro Loco – ha aggiunto Alessio Spinelli, consigliere delegato dal presidente Giani il quale ha coordinato il gruppo di lavoro per arrivare alla stesura ed approvazione della legge regionale n.54/2025 sulle Pro Loco - sono un presidio insostituibile di identità, partecipazione e cura delle comunità locali. Con questo contributo straordinario riconosciamo il valore del lavoro quotidiano svolto da centinaia di volontarie e volontari che, spesso in piccoli centri, tengono viva la memoria, le tradizioni e la cultura dei territori, rendendoli attrattivi e inclusivi”.

Tutto questo lavoro va considerato come punto di partenza per valorizzare ancora di più queste associazioni locali che promuovono il bellissimo territorio toscano, soprattutto anche da un punto di vista culturale”.

L’esito del procedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e sul sito istituzionale, dove la pubblicazione vale come notifica ufficiale per tutti i soggetti richiedenti

Fonte: Regione Toscana