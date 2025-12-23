Proviamo a fare il Pedibus, grande successo stamattina per la sperimentazione in tutte le frazioni

A Montemurlo stamattina tutti a scuola a piedi con l’iniziativa, promossa dal Comune di Montemurlo in collaborazione con Legambiente e l’istituto comprensivo “Margherita Hack”, “Proviamo a fare il Pedibus!”. Coinvolti i bambini della primaria “Alberto Manzi” di Montemurlo, della “Anna Frank” di Oste e della “Margherita Hack di Bagnolo che sono stati invitati a raggiungere la scuola a piedi. Con loro i genitori-accompgnatori, alcuni volontari delle associazioni del territorio, come i nonni alpini di Montemurlo, e gli assessori della giunta comunale. A Montemurlo a “scortare i bambini” c’erano il sindaco Simone Calamai e l’assessore alla mobilità Valentina Vespi, a Bagnolo era presente l’assessore alle politiche sociali Alberto Fanti e a Oste il gruppo era guidato dall’instancabile assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano, che ha detto:« Nonostante la pioggia abbiamo avuto tanta partecipazione e ne siamo davvero felici. Il Pedibus è importante per sviluppare l'autonomia e la responsabilità nei bambini e per dare una mano all'ambiente, riducendo le emissioni inquinanti in atmosfera». Ora l’appuntamento è per il 2026 e l’auspicio è quello che sempre più bambini si uniscano all’iniziativa.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

