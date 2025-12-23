Provincia di Siena, approvati bilancio e programma triennale delle opere pubbliche: oltre 106 milioni per strade e scuole

La Provincia di Siena ha approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e il Bilancio di Previsione per il triennio 2026-2028, confermando l’impegno per una gestione responsabile delle risorse e per lo sviluppo del territorio. Il Programma Triennale prevede investimenti complessivi per oltre 106,8 milioni di euro, concentrati principalmente sulla manutenzione e la messa in sicurezza della rete viaria provinciale e sull’edilizia scolastica, al fine di garantire maggiore sicurezza, efficienza e sostenibilità.

Il piano degli investimenti prevede per il 2026 28.881.576,45 euro, tutti già con copertura finanziaria; per il 2027 18.873.056,77 euro con copertura completa; e per il 2028 interventi per 59.073.289,98 euro, dei quali oltre 47 milioni già finanziati. Le principali fonti di finanziamento derivano da entrate vincolate per legge (oltre 54,6 milioni di euro), stanziamenti di bilancio (1,5 milioni di euro) e altre tipologie di risorse (circa 50,7 milioni), senza ricorrere a mutui.

Tra gli 85 interventi programmati, priorità viene data alla viabilità, con attenzione a ponti e strade: la messa in sicurezza dei ponti sulla S.P. 24 di Radicofani (747.622 euro) e sulla S.P. 53B di Val d’Orcia (536.349 euro), i consolidamenti contro frane sulla SP 73a di Monteluco e sulla SP 18a del Monte Amiata (400.000 euro ciascuno), oltre agli interventi lungo la Sp 321 del Polacco (1,9 milioni di euro), la Sp 18 del Monte Amiata (1,6 milioni) e la Sr 429 (1,6 milioni). È prevista anche la manutenzione straordinaria della Sp 541 (1,7 milioni) e l’adeguamento dell’incrocio di Ampugnano lungo la Sp 73bis con la realizzazione di una rotatoria (1,4 milioni). Tra i principali interventi del 2027 figurano la ricostruzione del Ponte a Nove Luci e l’efficientamento energetico dell’istituto Redi a Montepulciano (2,1 milioni di euro).

Parallelamente, il Bilancio di Previsione 2026-2028 conferma il pareggio tra entrate e uscite per l’esercizio 2026, pari a 105.085.332,26 euro, con spese correnti per 47.464.884,25 euro, dovute a personale, ammortamenti e imposte. “La Provincia di Siena continua a investire nel territorio per garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini – sottolinea la Presidente della Provincia Agnese Carletti –. Nonostante il contributo alla finanza pubblica dovuto allo Stato, pari a oltre 20 milioni di euro, registriamo un incremento delle risorse disponibili rispetto alle previsioni del 2025, destinate principalmente alla manutenzione di strade e scuole e al potenziamento del personale.”

L’ente mantiene margini per interventi essenziali grazie anche alla gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con circa 10,6 milioni di euro destinati a opere in corso. Per il 2026 sono iscritti contributi statali per 9.512.568,87 euro, destinati a programmi straordinari di manutenzione viaria, interventi sulla rete viaria e al programma “Ponti bis”, oltre a opere di adeguamento climatico della viabilità.

Al termine dell’assemblea dei Sindaci, una delegazione di lavoratori della Beko di Siena è stata ricevuta in Sala del Consiglio dalla Presidente Carletti e dai Sindaci del territorio, ricevendo simbolicamente il calendario realizzato dagli operai durante la lunga vertenza.