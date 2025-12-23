Regali e sorrisi per i piccoli pazienti della Pediatria di Empoli grazie all’Associazione Nazionale dei Carabinieri

Regali per i piccoli degenti del Reparto Pediatria dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. I doni sono stati consegnati, nella mattinata del 23 dicembre 2025, dall'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Montelupo Fiorentino e sottosez. di Montespertoli, grazie al contributo del Negozio “Bene Bene Srl” di Monelupo Fiorentino.

Ad accogliere i rappresentanti della ANC: il Presidente Maurizio Cutrupi, il V.Presidente Gabriele Mariano, il Socio Coordinatore Simone Campinoti e il Socio Lianshu Luigi Hu, c’era in rappresentanza della Direzione Sanitaria del Presidio di Empoli, il Dott. Federico Manzi, Medico di Direzione Ospedaliera.

Erano inoltre presenti il Prof. Roberto Bernardini Primario del Reparto Pediatria, la Coordinatrice Infermieristica Federica Iannotta, oltre ad altro personale del reparto.

Ai piccoli degenti della Pediatria sono stati consegnati pacchi contenenti giocattoli e peluche, che hanno subito iniziato a scartare e che porteranno qualche momento di serenità nei prossimi giorni di festa.

Il direttivo della ANC presente: “vedere l'esultanza dei bambini nel ricevere i regali e per la nostra presenza in divisa è stato un momento assolutamente straordinario e il nostro ringraziamento non può che andare ai medici e operatori sanitari per il grande lavoro che svolgono quotidianamente”.

Fonte: Associazione Nazionale Carabinieri - Ufficio stampa

