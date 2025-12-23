Rissa tra ubriachi molesti in centro storico a Lucca: interviene la Polizia Municipale in piazza del Carmine e via San Giorgio

Alle ore 19 di domenica 21 dicembre, dopo segnalazione di una rissa in piazza del Carmine, sono intervenute sul posto tre pattuglie della Polizia Municipale unitamente a una dei Carabinieri: all’arrivo degli agenti la rissa era già sedata ma sono state fermate quattro persone, un italiano e tre stranieri fra cui una donna, due di queste sono state trovate con evidenti escoriazioni al viso. Sono immediatamente scattate le sanzioni per ubriachezza molesta, divieto di bivacco e ordine di allontanamento. Purtroppo un episodio simile si è registrato, in via San Giorgio, un’ora e mezzo dopo, con richiesta un nuovo intervento della Polizia municipale, per questo sono state elevate altre due sanzioni per ubriachezza molesta e una per bivacco mentre è stato chiesto l’intervento del 118 per trasportare via un individuo che non riusciva a reggersi in piedi.

L'Assessore alla Sicurezza del Comune di Lucca, Bartolomei, esprime la sua massima stima e gratitudine alla Polizia Locale di Lucca per l'efficace e tempestivo intervento: "La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità assoluta e l'operato della Polizia Locale di Lucca è un esempio di quanto siamo impegnati insieme alle forze dell'ordine per garantire la tranquillità dei nostri concittadini - dichiara Bartolomei - In particolare, voglio ringraziare il Comando e gli agenti impegnati in un intervento preventivo su persone che stavano creando problemi. La sicurezza resta un tema complesso sul quale l'Amministrazione Comunale non ha competenza diretta ma stiamo lavorando a stretto contatto con le Forze dell'ordine e con le altre istituzioni per garantire risposte più veloci, controllo coordinato e prevenzione; con la costanza e l'impegno potremo affrontare le sfide che ci attendono per questo stiamo lavorando per un potenziamento dell'organico della Polizia Locale che attueremo già dal prossimo anno”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa