Rissa tra ubriachi molesti in centro storico a Lucca: interviene la Polizia Municipale in piazza del Carmine e via San Giorgio

L'assessore Bartolomei: “Stiamo lavorando per il potenziamento dell'organico della Polizia Locale”
Alle ore 19 di domenica 21 dicembre, dopo segnalazione di una rissa in piazza del Carmine, sono intervenute sul posto tre pattuglie della Polizia Municipale unitamente a una dei Carabinieri: all’arrivo degli agenti la rissa era già sedata ma sono state fermate quattro persone, un italiano e tre stranieri fra cui una donna, due di queste sono state trovate con evidenti escoriazioni al viso. Sono immediatamente scattate le sanzioni per ubriachezza molesta, divieto di bivacco e ordine di allontanamento. Purtroppo un episodio simile si è registrato, in via San Giorgio, un’ora e mezzo dopo, con richiesta un nuovo intervento della Polizia municipale, per questo sono state elevate altre due sanzioni per ubriachezza molesta e una per bivacco mentre è stato chiesto l’intervento del 118 per trasportare via un individuo che non riusciva a reggersi in piedi.
L'Assessore alla Sicurezza del Comune di Lucca, Bartolomei, esprime la sua massima stima e gratitudine alla Polizia Locale di Lucca per l'efficace e tempestivo intervento: "La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità assoluta e l'operato della Polizia Locale di Lucca è un esempio di quanto siamo impegnati insieme alle forze dell'ordine per garantire la tranquillità dei nostri concittadini - dichiara Bartolomei - In particolare, voglio ringraziare il Comando e gli agenti impegnati in un intervento preventivo su persone che stavano creando problemi. La sicurezza resta un tema complesso sul quale l'Amministrazione Comunale non ha competenza diretta ma stiamo lavorando a stretto contatto con le Forze dell'ordine e con le altre istituzioni per garantire risposte più veloci, controllo coordinato e prevenzione; con la costanza e l'impegno potremo affrontare le sfide che ci attendono per questo stiamo lavorando per un potenziamento dell'organico della Polizia Locale che attueremo già dal prossimo anno”.
Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa
