Scontri prima di Fiorentina-Montpellier: 32 DASPO a tifosi viola

Il questore di Firenze ha emesso 32 provvedimenti di DASPO nei confronti di altrettanti tifosi fiorentini coinvolti negli scontri avvenuti il 4 agosto 2024, prima dell’incontro amichevole Fiorentina-Montpellier. Ventiquattro provvedimenti hanno una durata compresa tra uno e cinque anni, mentre i restanti prevedono una durata tra cinque e dieci anni, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le misure sono scattate dopo i disordini segnalati alla centrale operativa della Questura sul ponte Giovanni da Verrazzano, all’angolo con Lungarno Colombo. Gli accertamenti condotti dalla Digos hanno permesso di ricostruire la dinamica e le cause degli scontri, accertando che un gruppo di ultras francesi del Montpellier era giunto a Firenze con l’intento di affrontare i tifosi viola, non potendo assistere alla partita per l’inadeguatezza dell’impianto del Viola Park ad accogliere tifoserie rivali.

Secondo quanto ricostruito, gli ultras francesi viaggiavano su minivan incolonnati sul Lungarno Colombo quando, in prossimità del ponte Giovanni da Verrazzano, sono stati intercettati dagli ultras fiorentini organizzati. Ne è nata una violenta rissa, durata alcuni minuti, che ha coinvolto complessivamente circa 80 persone: 32 tifosi viola e una cinquantina di sostenitori francesi. I partecipanti, con il volto travisato da caschi, passamontagna e cappucci, erano armati di aste, cinghie e bastoni con drappi arancioni e blu, colori del Montpellier.

I provvedimenti di DASPO, per i quali è ammesso ricorso, prevedono il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per la durata stabilita per ciascun destinatario.