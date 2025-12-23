Scoperta bisca clandestina nel Viareggino, 12 denunciati

La Guardia di Finanza di Lucca ha scoperto una bisca clandestina a Viareggio, in località Bicchio, al termine dell’operazione “Regalo di Natale”. L’intervento, scattato dopo un’articolata attività info-investigativa, ha portato alla denuncia di 12 persone tra organizzatori e giocatori.

All’interno di un’associazione ricreativa, i finanzieri hanno trovato un vero e proprio casinò illegale con tavoli professionali, fiches e attrezzature per il Texas Hold’em. Nove soggetti sono stati denunciati per partecipazione al gioco d’azzardo, mentre tre connazionali sono ritenuti organizzatori dell’attività illecita.

Sequestrati contanti, materiale da gioco, una cassa con quasi 1.900 euro e uno strumento per rilevare banconote false. Due giocatori sono stati inoltre segnalati alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti.