Slitta il patteggiamento per l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci: udienza rinviata a febbraio 2026

Rinviata l’udienza sul patteggiamento di Riccardo Matteini Bresci, l’imprenditore coinvolto nell’inchiesta per corruzione che vede sotto accusa anche l’ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti (Pd). La vicenda, che ha scosso il panorama politico e imprenditoriale della città, non si è ancora conclusa: nelle settimane scorse, Matteini Bresci e la procura di Firenze avevano trovato un accordo per una condanna di cinque mesi, da aggiungere ai 2 anni e 2 mesi già patteggiati a febbraio 2025 in un’altra indagine che lo vedeva legato all’ex comandante dei carabinieri di Prato, Sergio Turini.

Oggi la difesa ha chiesto di sostituire la pena detentiva con lavori di pubblica utilità. Il gip Fabio Gugliotta ha quindi affidato all’Ufficio esecuzione penale esterna di Prato la definizione di un programma di attività a favore dello Stato, delle Regioni, dei Comuni o di associazioni, in ambiti legati al volontariato e all’assistenza sociale. La prossima udienza è stata fissata al 10 febbraio 2026.

Le indagini, coordinate dalla Dda di Firenze, hanno avuto origine oltre due anni fa da un’inchiesta sulla criminalità cinese. Secondo l’accusa, Bugetti, prima consigliere regionale e poi sindaca dal giugno 2024, avrebbe favorito “interessi occulti” di Matteini Bresci in cambio di sostegno per le candidature e vantaggi economici. Tra questi, un’assunzione part-time in una società del Gruppo Colle, controllata dall’imprenditore, con compensi superiori a 47.000 euro. L’indagine ipotizza inoltre il coinvolgimento della loggia massonica di cui l’imprenditore faceva parte.

Niccolò Banchi