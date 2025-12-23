Più Certaldo: "Sotto l’albero, grandi soddisfazioni per il Nuoto Certaldo"

"Ci vogliamo complimentare con le ragazze ed i ragazzi del Nuoto Certaldo" , esordisce così la nota stampa del Gruppo Civico Più Certaldo.

"La partecipazione all’edizione 2025 del Campionato a Squadre “Coppa Brema” degli atleti Certaldesi si è caratterizzata per un livello particolarmente elevato, con l’introduzione per la prima volta, di quattro serie. L’obiettivo, in un contesto così competitivo, era di mantenere la seconda categoria e al tempo stesso, migliorare il record di punteggi stabilito nell'edizione precedente. Da questa sfida, tutt’altro che scontata, il gruppo ha saputo tirare fuori una bellissima determinazione e un forte spirito di squadra.

I tecnici – Prosegue la nota - riferiscono che la formazione femminile ha totalizzato 8325 punti, migliorando di ben 388 punti il record dello scorso anno. Un risultato maturato gara dopo gara, che ha permesso una rimonta fino al 16° posto e la conferma della seconda serie per la prossima stagione. La formazione maschile ha chiuso con 8740 punti, superando di 110 punti il precedente primato. Anche in questo caso, il risultato è stato ottenuto grazie ad una bellissima ultima gara in rimonta, decisiva per il 15° posto finale e alla permanenza in seconda serie.

I risultati raggiunti dai nostri atleti, avvalora la necessità di restituire in tempi celeri e certi l’impianto della Piscina Fiammetta a tutti i fruitori. Purtroppo la stagione dei ritardi e degli imprevisti non è ancora terminata e pare che i buoni propositi relativi alla continuità dei servizi saranno disattesi.

Rinnoviamo le nostre congratulazioni agli atleti ed auguriamo un Buon Natale a tutte le famiglie, allo staff della società sportiva, ai lavoratori della piscina e a tutti i nuotatori".

Lista Civica Più Certaldo

