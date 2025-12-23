Tenta di gettarsi dal tetto, salvato da un poliziotto

Cronaca Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

Un uomo che minacciava di gettarsi dal tetto di un palazzo è stato salvato ieri sera a Prato dall’intervento di un agente di polizia. L’episodio è avvenuto poco dopo le 19, a seguito dell’allarme lanciato dai familiari, che avevano segnalato la scomparsa dell’uomo nella mattinata.

Gli agenti intervenuti, dopo aver rassicurato moglie e figli, sono riusciti a raggiungere il tetto dell’edificio passando da un lucernario. Mentre venivano allertati i sanitari e i vigili del fuoco, un poliziotto è salito sulla tettoia, scivolosa per le tegole bagnate, avvicinandosi all’uomo e riuscendo ad afferrarlo per un braccio.

L’uomo è stato così trattenuto e messo in sicurezza, quindi affidato alle cure del personale sanitario. Secondo quanto riferito dai familiari, stava attraversando un periodo di difficoltà.

Notizie correlate

Prato
Cronaca
22 Dicembre 2025

Sfruttamento della prostituzione a Prato: sequestrati appartamento e 71mila euro

Un uomo di 40 anni, già condannato in primo grado per sfruttamento della prostituzione, è stato indagato a Prato per lo stesso reato e per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nell’ambito dell’inchiesta, [...]

Prato
Cronaca
20 Dicembre 2025

Dieci auto in fiamme nella notte a Prato: indagini su sei incendi

Dieci auto in fiamme questa notte, tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre, a Prato. La procura sta indagando su sei incendi distinti, ritenuti dolosi, avvenuti in più punti della [...]

Prato
Cronaca
19 Dicembre 2025

Poliziotto aggredito nel carcere di Prato, Osapp annuncia proteste

Nuovo episodio di violenza nel carcere di Prato. Un sovrintendente della polizia penitenziaria è stato colpito con uno schiaffo al volto da un detenuto del Reparto di Alta Sicurezza e [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina