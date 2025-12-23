Tenta di gettarsi dal tetto, salvato da un poliziotto

Un uomo che minacciava di gettarsi dal tetto di un palazzo è stato salvato ieri sera a Prato dall’intervento di un agente di polizia. L’episodio è avvenuto poco dopo le 19, a seguito dell’allarme lanciato dai familiari, che avevano segnalato la scomparsa dell’uomo nella mattinata.

Gli agenti intervenuti, dopo aver rassicurato moglie e figli, sono riusciti a raggiungere il tetto dell’edificio passando da un lucernario. Mentre venivano allertati i sanitari e i vigili del fuoco, un poliziotto è salito sulla tettoia, scivolosa per le tegole bagnate, avvicinandosi all’uomo e riuscendo ad afferrarlo per un braccio.

L’uomo è stato così trattenuto e messo in sicurezza, quindi affidato alle cure del personale sanitario. Secondo quanto riferito dai familiari, stava attraversando un periodo di difficoltà.

