Tre giorni di musica, giovani e comunità: la Banda protagonista del Natale a Poggibonsi

Tre giorni all’insegna della musica, della condivisione e dell’impegno culturale e sociale: è questo il bilancio della rassegna di eventi organizzata dall’Associazione Bandistica di Poggibonsi nel periodo natalizio, che ha visto la Chiesa di San Lorenzo trasformarsi in un vero e proprio palcoscenico di emozioni.

La rassegna ha preso il via venerdi 19 dicembre, con il concerto realizzato in collaborazione con la Scuola Pubblica di Musica, nell’ambito degli eventi del Natale di Poggibonsi. La serata ha visto protagonisti i diversi ensemble della scuola: la Classic Orchestra HB, le Voci Bianche, Le Sei Corde e il Vocal Ensemble, che hanno proposto brani celebri del repertorio natalizio e non, regalando al pubblico un viaggio musicale ricco di suggestioni.

A chiudere il concerto è stata la Banda, con il programma “Tra mito e magia”: un percorso musicale affascinante, ispirato ai personaggi mitologici e alle atmosfere incantate del Natale. Le sonorità del repertorio bandistico hanno letteralmente stregato il pubblico, in una chiesa gremita che ha fatto da splendida cornice all’evento.

Sabato alle 18.30, sempre nella Chiesa di San Lorenzo, è stato invece il momento del settore giovanile dell’Associazione Bandistica. Ad aprire la serata la Wind Orchestra – Prime Note, formata dai ragazzi delle classi quinte della scuola primaria IC 1 Marmocchi di Poggibonsi. Grazie a un progetto musicale ideato e realizzato dagli insegnanti della Banda, i giovani studenti hanno potuto avvicinarsi allo studio degli strumenti a fiato, utilizzando strumenti concessi gratuitamente in comodato d’uso dall’associazione, dando vita a una vera orchestra giovanile.

A seguire si è esibita la Junior Band della Ginestra, che ha proposto brani natalizi e non, raccogliendo grande entusiasmo e lunghi applausi. Particolarmente emozionante il momento in cui i ragazzi, dopo due anni di percorso, si sono esibiti completamente da soli, sotto la direzione del maestro Biagio Mazzafera.

La serata si è conclusa con i NOIZ, gruppo nato lo scorso anno come costola della Banda e formato da giovani musicisti già inseriti nell’organico bandistico. Capitanati da Francesco Fontani, autore anche degli arrangiamenti, i NOIZ hanno offerto un’anteprima del concerto che avrebbero poi presentato integralmente la domenica alle 19.30, sempre nella Chiesa di San Lorenzo, con un suggestivo concerto insieme all’organo.

Per tutti e tre i giorni la musica è stata la vera protagonista, resa possibile grazie all’impegno costante dei volontari della Banda, che durante tutto l’anno lavorano non solo sul piano musicale, ma anche su quello sociale, con l’obiettivo di far crescere l’associazione come punto di riferimento culturale del territorio.

L’Associazione Bandistica di Poggibonsi si conferma infatti sempre più come luogo di incontro per chi desidera avvicinarsi al mondo della musica bandistica, degli strumenti a fiato e delle percussioni, valorizzandone l’aspetto educativo, culturale e sociale. Per il nuovo anno è prevista anche l’avvio di una campagna di crowdfunding a

sostegno di nuovi progetti musicali per le scuole e per i ragazzi con fragilità economiche, anche attraverso il bando Social Gym della Fondazione MPS.

Durante i prossimi eventi l’associazione allestirà banchetti con gadget, per sostenere le proprie attività, che oggi rappresentano non solo un valore sociale, ma anche un’offerta culturale e formativa di alto livello per tutta la comunità.

La Banda coglie l’occasione per augurare a tutti buone feste e un sereno Natale.

Fonte: Ufficio stampa

