Una dolce sfida per ricordare Barbara Capovani nella sede dei Caregivers Pisa

Sabato 13 dicembre, la Casa di Orzignano del Coordinamento Etico dei Caregivers ha ospitato l’iniziativa “Una torta per Barbara”, una sfida golosa “a colpi di torte” organizzata insieme all’Associazione Voglio Amore – Barbara Capovani. L’evento ha segnato l’inizio di una collaborazione importante, nata con la consapevolezza di poter crescere insieme e di portare avanti progetti inclusivi.

La ricetta della sfida è stata tradotta in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), garantendo a tutti la possibilità di partecipare pienamente. Le torte preparate sono state valutate in un clima di gioco e condivisione, ma il verdetto finale è stato unanime: entrambe deliziose, cucinate con cura, passione e soprattutto con il cuore. Mentre i dolci cuocevano in forno, i presenti hanno condiviso esperienze e racconti della quotidianità nella “casa” di Orzignano. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi amici e sostenitori, tra cui il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, il sindaco Matteo Cecchelli, l’assessora Candida Pugliese, il professor Luca Fanucci dell’Università di Pisa e il “Grinch gentile” di Costruiamo Gentilezza.

L’evento ha offerto anche l’occasione di presentare alcune delle attività e dei progetti in corso nella struttura: ad aprire il racconto ci ha pensato Stefania Costantini, educatrice professionale, poi il ’viaggio’ ha toccato i vari ambiti di impegno, dalla DanceAbility con Cinzia Franchi, al teatro con Daniela Bertini e Nicoletta Rindi, fino al laboratorio CucinAbile che ogni martedì prepara i partecipanti a gestire un vero servizio di catering grazie alla collaborazione con Solange Costa di Cantiere Cucina. Non sono mancati momenti dedicati alla comunicazione e all’intelligenza artificiale, con la guida del professor Gian Luigi Ferrari, così come all’agricoltura sociale con l’agronoma Francesca Maffei, che ha illustrato il progetto del giardino accessibile, spazio pensato per coltivare fiori, curare l’orto e svolgere attività in comune.

Maria Antonietta Scognamiglio, presidente del Coordinamento Etico Caregivers: “Abbiamo voluto fortemente, insieme all’associazione Barbara Capovani, un momento per conoscerci e approfondire progetti e desideri. Ci ha colpito la semplicità e la naturalezza dei ragazzi: tutto è diventato una magia, convinti che Barbara fosse con noi. Il giardino accessibile sarà un luogo aperto a tutti, con un angolo speciale dedicato a Barbara: ci sarà una lampada sempre accesa, simbolo di forza, speranza e gioia. Rappresenterà ciò per cui Barbara si è sempre impegnata negli anni, dando la possibilità ai nostri ragazzi, alle ragazze, ai caregiver, di poter vivere una vita dignitosa e consapevole. Per questo motivo vogliamo che questo spazio sia proprio dedicato a lei”.

Francesca Corradi, dell’Associazione Voglio Amore, ha aggiunto: “È stata una giornata bellissima, vissuta nella semplicità e nell’allegria. Questa collaborazione è nata in modo naturale, non poteva essere altrimenti. L’associazione è nata nel 2024 per volontà della famiglia e degli amici di Barbara Capovani, per proseguire le battaglie che lei conduceva. La ‘gara di torte’ è stata l’occasione per incontrarci e conoscersi, la prima di molte iniziative future insieme”.

