Una scritta di 180 metri nei campi di Pisa: dall'Università un messaggio di pace che si vede dal cielo

Attualità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Nella campagna di San Piero a Grado, alle porte di Pisa, un’area di circa tre ettari di tappeto erboso è stata trasformata in una grande tavolozza naturale per la realizzazione di una scritta a forte valore simbolico. La parola latina PAX, estesa per circa 180 metri e visibile anche dagli aeromobili in fase di atterraggio presso l’aeroporto “Galileo Galilei”, campeggia nel paesaggio agrario come messaggio universale di pace, equilibrio e armonia.

L’intervento è stato progettato e realizzato dal gruppo di ricerca del CeRTES – Centro Ricerche Tappeti Erbosi Sportivi dell’Università di Pisa, che ha scelto un approccio non invasivo, pienamente integrato nel contesto territoriale e rispettoso dell’ambiente.

"La scelta della parola PAX risponde a un elevato valore comunicativo, capace di trasmettere un messaggio chiaro e immediato attraverso il linguaggio del paesaggio", spiegano dal CeRTES.

Dal punto di vista tecnico, la scritta è stata ottenuta mediante l’impiego di robot tagliaerba a batteria, dotati di sistemi di navigazione satellitare. La programmazione del taglio a due differenti altezze ha permesso di creare un contrasto cromatico stabile nel tempo, rendendo la scritta chiaramente leggibile sia da terra sia da piattaforme aeree e satellitari.

"L’iniziativa rappresenta un significativo caso applicativo delle potenzialità offerte dalle tecnologie di automazione nella gestione dei tappeti erbosi, dimostrando come precisione operativa, sostenibilità ambientale e comunicazione visiva possano convergere in un unico progetto - dicono dal CeRTES - L’esperienza conferma inoltre il ruolo della ricerca agronomica nel valorizzare il territorio attraverso soluzioni tecnicamente avanzate e a basso impatto".

Il progetto è stato realizzato dal gruppo di ricerca del Centro Ricerche Tappeti Erbosi Sportivi dell’Università di Pisa, coordinato da Marco Volterrani, con la collaborazione di Simone Magni, Giuliano Sciusco, Tommaso Federighi, Marco Fontanelli, Mattia Fontani, Lisa Caturegli e Maria Giulia Parrinelli. L’area sperimentale è stata messa a disposizione dall’azienda Bindi Pratopronto Nord di Marco Bindi.

Fonte: Università di Pisa

Notizie correlate

Toscana
Attualità
19 Dicembre 2025

Volotea, nuovi voli internazionali Firenze-Oviedo e Pisa-Tolosa

Volotea, la compagnia aerea delle piccole e medie città europee, continua a investire nel rafforzamento della propria offerta in Toscana e annuncia oggi due nuovi collegamenti internazionali: dal 21 settembre [...]

Pisa
Attualità
19 Dicembre 2025

La Fondazione Stella Maris chiama a raccolta gli artisti a sostegno del Nuovo Ospedale

Mentre procedono a ritmo serrato, come da cronoprogramma, i lavori per la costruzione del Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi della Stella Maris, dall’IRCCS del Calambrone parte una “chiamata [...]

Pisa
Economia e Lavoro
19 Dicembre 2025

'Una mangiata per The Butcher': consegnato l’assegno a sostegno dell’attività di Lorenzo Cini

Si è svolta presso la sede di Confcommercio Provincia di Pisa la consegna dell’assegno in favore di Lorenzo Cini, titolare del locale-macelleria The Butcher di Asciano, a conclusione dell’iniziativa solidale [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina