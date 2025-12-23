Use Computer Gross, coach Valentino: "Tre vittorie che fanno morale e classifica"

Tre vittorie consecutive ed una posizione di classifica decisamente buona. L’Use Computer Gross saluta il 2025 con un bilancio positivo e con un carico di energia dopo la bella vittoria in volata centrata con Arezzo. Una partita combattuta fino in fondo, rette mentalmente quando gli ospiti sembravano ormai aver messo le mani sull’inerzia e risolta con una magia di Sakellariou, ancora una volta decisivo.

“Bella vittoria e bella fatica – attacca coach Luca Valentino – sapevamo che Arezzo arrivava da un buon momento anche se il turno di riposo aveva spezzato loro il ritmo. Soprattutto alla fine del terzo periodo la squadra è stata brava a rimanere dentro la partita ed a difendere forte. Alla fine gli episodi ci hanno premiato ed è arrivata questa importante vittoria. La cosa che mi è piaciuta di più è lo stare insieme, la capacità di compattarsi che si è solidificata nel periodo difficile che abbiamo attraversato con le cinque sconfitte. E’ stata questa la cosa che ci ha permesso di battere Arezzo”. “Ora – prosegue – anche la classifica, seppur corta, è buona. Ci siamo un po’ staccati dal gruppetto sotto, ma finora il campionato ha detto che non sono ammessi rilassamenti perché c’è un grandissimo equilibrio. Per noi chiudere l’anno con tre vittorie ci dà fiducia e ci permette di riscattare un po’ la sfortuna che abbiamo avuto nel momento difficile”. “Un grazie a tutti – conclude – per esserci stati vicino sempre anche nei momenti difficili. Ora ci godiamo un po’ di riposo per poi ripartire ad anno nuovo con la prima partita in programma sabato 10 gennaio a Genova.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa