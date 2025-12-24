A Torre del Lago arriva la quarta edizione del 'Tuffo di Natale'

Un 'tuffo' per salutare l’anno: al via la quarta edizione del 'Tuffo di Natale 2025' a Torre del Lago Puccini. L'evento si terrà venerdì 26 dicembre a partire dalle ore 10, davanti al Bagno Stella Sud sulla Marina di Torre del Lago Puccini. Dopo tre edizioni celebrate a Capodanno, quest’anno la data è stata anticipata a Santo Stefano per evitare la concomitanza con il tradizionale tuffo di Viareggio.

L’iniziativa, nata su richiesta di alcuni cittadini, è organizzata dalla Misericordia di Torre del Lago Puccini in collaborazione con Carneval Puccini e con il patrocinio del Comune di Viareggio. L’evento sta diventando un appuntamento fisso per salutare l’anno che sta per concludersi.

Fondamentale la collaborazione con diverse realtà locali: il GLAP Gruppo Lavoro Acqua Pisa – Unità Cinofila, che garantirà la sicurezza in mare grazie ai cani di salvataggio; l’associazione ME.V.V. Medici Volontari Versiliesi, sempre presente nelle iniziative del territorio; e l’associazione FUMOGENI 4x4 fuoristrada.

Il ritrovo per i partecipanti è fissato alle ore 10. L’iscrizione, che può essere effettuata anche il giorno stesso, ha un costo di 10 euro e comprende assicurazione, cappello natalizio e ristoro finale. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza alla Misericordia di Torre del Lago Puccini.

Lo start ufficiale avverrà alle ore 11, segnato dalla maschera ufficiale del Carneval Puccini, 'Gambe di Merlo', che guiderà il countdown. I coraggiosi tuffatori si lanceranno in mare sulle note immortali di 'Nessun Dorma', il celebre brano del maestro Giacomo Puccini.

Notizie correlate