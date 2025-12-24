A Vicopisano laboratorio di educazione sessuoaffettiva per ragazzi da 11 a 16 anni e per i genitori

Il corso sarà condotto da una psicologa e da un'ostetrica. Il primo incontro informativo è previsto per lunedì 29 dicembre, dalle 17:30 alle 18:30 nella Biblioteca Peppino Impastato di Vicopisano
"Quello che ai maschi non viene detto”. Si tratta di un laboratorio di educazione sessuoaffettiva dedicato ai ragazzi: perché crescere bene significa avere parole giuste, rispetto, consapevolezza. E la libertà di fare domande, senza imbarazzo.
Da fine gennaio 2026 partirà un percorso formativo gratuito per: ragazzi da 11 a 13 anni e da 14 a 16 anni e per i genitori.
Ogni gruppo di ragazzi svolgerà tre incontri con una psicologa e una ostetrica. Il primo incontro informativo per le famiglie è previsto per lunedì 29 dicembre, dalle 17:30 alle 18:30 nella Biblioteca Peppino Impastato di Vicopisano
Le professioniste saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni: Azzurra Corsi, psicologa e Francesca Catelli, ostetrica.
Per avere informazioni scrivere alla seguente mail: edsex.resistente@gmail.com
Questo progetto viene realizzato con il contributo della Regione Toscana, nell’ambito della rete RE.A.DY e con il Consiglio per le Pari Opportunità di Vicopisano.
Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio stampa
