A fuoco un appartamento, soccorse quattro persone

Poco prima delle 16 della Vigilia di Natale a Bagno a Ripoli in via delle Arti ha preso fuoco un appartamento al terzo piano di un condominio. Sul posto i vigili del fuoco fiorentini che stanno provvedendo a estinguere le fiamme, nate per motivi da chiarire.

Il rogo ha interessato un appartamento, ma i fumi della combustione hanno invaso il vano scale e gli appartamenti adiacenti.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno evacuato con l’autoscala due persone che si erano rifugiate sul terrazzo e le hanno affidate al personale sanitario per i controlli di rito trattati sul posto, mentre altre due persone sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti.

