A fuoco un appartamento, soccorse quattro persone

Cronaca Bagno a Ripoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Poco prima delle 16 della Vigilia di Natale a Bagno a Ripoli in via delle Arti ha preso fuoco un appartamento al terzo piano di un condominio. Sul posto i vigili del fuoco fiorentini che stanno provvedendo a estinguere le fiamme, nate per motivi da chiarire.

Il rogo ha interessato un appartamento, ma i fumi della combustione hanno invaso il vano scale e gli appartamenti adiacenti.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno evacuato con l’autoscala due persone che si erano rifugiate sul terrazzo e le hanno affidate al personale sanitario per i controlli di rito trattati sul posto, mentre altre due persone sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti.

Notizie correlate

Bagno a Ripoli
Cronaca
15 Dicembre 2025

Furto nei cantieri della tramvia, via attrezzi e materiale per 25mila euro

Furto nei cantieri della tramvia a Bagno a Ripoli, dove nella notte tra l’11 e il 12 dicembre sono state rubate attrezzature e materiali per un valore complessivo di circa [...]

Firenze
Cronaca
4 Novembre 2025

Danneggia il vetro di un bus: arrestato, aveva agito anche nei giorni scorsi

Il 29 ottobre a Bagno a Ripoli i carabinieri di Firenze hanno denunciato un 47enne di origini romene per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Secondo quanto ricostruito, sarebbe salito [...]

Firenze
Cronaca
3 Ottobre 2025
caffè espresso patrimonio umanità

Il Caffè del Fiorentino: la tazzina a 1 euro per riportare i fiorentini in centro

In una delle piazze più celebri del mondo, Piazza della Signoria a Firenze, un'iniziativa dal sapore antico e dal forte valore simbolico sta ridefinendo il rapporto tra un locale storico [...]



Tutte le notizie di Bagno a Ripoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina