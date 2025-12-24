Scuole, sociale, ambiente e non solo: Bagno a Ripoli presenta il bilancio di previsione

Quattro milioni di euro (800mila in più rispetto all’anno precedente) per nidi, servizi all’infanzia, minori e soggetti a rischio esclusione sociale. Ottocentomila euro per il verde pubblico. E 650mila euro per contrastare il cambiamento climatico e potenziare la sicurezza idraulica del territorio. Tariffe invariate e sgravi confermati, a fronte di servizi a domanda individuale che vengono potenziati. Il tutto nonostante le forbici del governo centrale che taglierà al Comune 210mila euro solo per il prossimo anno.

Sono alcuni dei numeri, in pillole, che compongono il Bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Bagno a Ripoli, la manovra economico-finanziaria che stabilisce le entrate e le uscite per i prossimi dodici mesi. Una finanziaria del valore di 40 milioni di euro, approvata dalla giunta e stasera al vaglio del Consiglio comunale. Sociale, scuole, ambiente sono le stelle polari degli investimenti, che continuano ad aumentare. Solo la voce del welfare cresce di 300mila euro: risorse trasferite alla Società delle salute per dare risposte a bisogni crescenti di famiglie e nuove povertà. Il 2026 sarà anche l’anno del co-housing per anziani autosufficienti in via Tegolaia (1 milione di euro di fondi PNRR).

Grande attenzione alle scuole, con una serie di importanti investimenti che nel corso del 2026 arriveranno a compimento. Con il nuovo Polo nido-infanzia di via di Belmonte (600mila euro investiti dal Comune e 4,2 milioni in arrivo dal PNRR) ci saranno posti nido per tutti (+48 per iniziare, 60 a pieno regime), anche per i lattanti dai 3 mesi, e liste d’attesa azzerate E poi, via alla progettazione della nuova “Redi” e ai lavori per il tetto di Rimaggio (60mila euro). Per i nidi, via all’estensione della fascia oraria e al prolungamento estivo, ma niente balzelli sulle tariffe.

Sul fronte ambiente, prosegue l’impegno per contrastare i cambiamenti climatici e potenziare la sicurezza idrogeologica. 350mila saranno impiegati per il completamento dei lavori al Fosso delle Fonti. Altri 310mila euro per la realizzazione della vasca di laminazione all’Antella. 75mila euro serviranno a realizzare il nuovo impianto fotovoltaico sul tetto della nuova mensa della scuola “Marconi”. Attenzione ai centri abitati e alla rigenerazione urbana. Oltre 60mila euro saranno destinate al percorso di partecipazione nelle frazioni. Entrerà nel vivo Rigenera Sorgane, un grande piano di riqualificazione della frazione sostenuto con 1,2 milioni di risorse comunali e 4,8 milioni in arrivo dal FESR. Altri 200mila euro serviranno invece per realizzare il nuovo parcheggio al servizio del nuovo parco urbano di Sorgane, ormai in dirittura d’arrivo.

Grazie attenzione ai lavori pubblici. Al piano asfalti finanziato con l’avanzo di amministrazione, si aggiungono 100mila euro per la nuova segnaletica stradale e 240mila euro per lavori di manutenzione ausiliare, mentre proseguono i lavori per le nuove piste ciclabili. Nel 2026 entrerà nel vivo la progettazione esecutiva per il nuovo parcheggio di Grassina. Si somma l’impegno per le grandi opere, a partire dalla Tramvia, per la passerella ciclopedonale di Vallina-Compiobbi, per i lavori al secondo lotto della Variante alla Chiantigiana e quelli per il completamento della terza corsia autostradale, con la convenzione con Autostrade per la sistemazione del tetto della galleria artificiale di Antella. 170mila euro serviranno per il restauro della Fonte della Fata Morgana. Per lo sport, 200mila euro saranno impiegati per il restyling dell’impianto sportivo comunale di Marina di Candeli, 100mila euro per la riqualificazione energetica all’impianto de I Ponti, 75mila euro per la progettazione del completamento dell’impianto Pazzagli a Grassina.

Rispetto alle entrate, le tasse comunali restano invariate e al tempo stesso vengono confermati incentivi e sgravi, tra cui i circa 110mila euro di agevolazioni per i rifiuti. Cresce significativamente il recupero di risorse dovuto alla lotta all’evasione fiscale, saliti a 1,8 milioni grazie ad un capillare lavoro di aggiornamento delle banche dati. Oltre 200mila invece i proventi della tassa di soggiorno. Dopo l’ok della giunta, il Bilancio di previsione è stato condiviso ieri nel percorso di concertazione con i sindacati Cgil, Cisl e Uil e con le Commissioni consiliari prima del vaglio del Consiglio comunale di stasera.

“Anche quest’anno – affermano il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti e l’assessora al Bilancio Paola Nocentini - approviamo pienamente nei tempi un Bilancio di previsione, del valore di 40 milioni, che riesce a tradurre in realtà tutte le nostre priorità e i principali punti di programma del mandato. Ci riesce nonostante i tagli punitivi del governo, che colpiscono tutti gli enti locali, e anche il nostro, togliendoci oltre 210 mila euro per il prossimo anno”.

“Resistiamo – prosegue il sindaco Pignotti – grazie a un bilancio sano, solido, che non aumenta le tasse, ma che anzi rivede le fasce Isee per le tariffe per tutti i servizi nel sociale, nella scuola, nei nidi, dove si mantiene la sostanziale gratuità, a vantaggio di chi è più in difficoltà e delle famiglie più fragili”. “È un bilancio – aggiunge il sindaco - che riesce a finanziare innanzitutto scuola, edilizia scolastica, sociale, ambiente e lotta al cambiamento climatico e al dissesto idrogeologico, con misure importanti. Un bilancio che riesce a ricavare 1,8 milioni dall'elusione fiscale, che investe per opere cruciali per migliorare l'efficienza, l'attrattività del nostro territorio, ma anche la sostenibilità e la qualità di vita dei cittadini, infrastrutture importanti come la tramvia, la passerella di Vallina che ci collegherà finalmente al treno”.

“Senza pesare sulle tasche dei cittadini e con un'attenzione alle fasce dei più deboli – conclude Pignotti – riusciamo anche quest'anno, nonostante i tagli del governo, a dare le risposte che servono alla nostra comunità, dando risposta a tutti i nuovi bisogni che vi sono sul nostro territorio”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

