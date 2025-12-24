Calci, approvato dal Consiglio Comunale Bilancio e DUP

Il consiglio comunale di Calci, riunitosi il 22 Dicembre, ha approvato sia il bilancio di previsione sia il Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028, consentendo così la piena operatività della macchina amministrativa fin dall’avvio del nuovo anno. Come illustrato in aula dalla vicesindaca ff Valentina Ricotta, che ha la delega al bilancio, rispetto ai conti del 2025 è stata necessario sterilizzare ulteriormente i tagli imposti dal Governo e coprire l’aumento della spesa corrente, con un obiettivo chiaro: mantenere tutti i servizi e tutti gli aiuti sociali, nel pieno rispetto del programma di mandato. Tra gli aiuti sociali strutturali confermati troviamo anche il “contributo affitto”, per il quale da tre anni sono stati azzerati i fondi nazionali - nel 2022 erano arrivati ben 81mila euro - da parte dell'attuale Governo.

“È un bilancio che si basa sui principi di prudenza, realismo e coerenza con gli indirizzi di mandato - commenta Ricotta - e che gode anche del parere favorevole di CGIL CISL UIL. Le organizzazioni sindacali, in fase di contrattazione, hanno particolarmente apprezzato gli sforzi messi in campo dalla nostra amministrazione riguardo alla tutela e al mantenimento dei servizi e delle prestazioni alle persone, specie per coloro che si trovano in condizioni di fragilità economica e sociale, nonché a tutte la altre misure volte a ridurre le disuguaglianze, come ad esempio tutti gli aiuti in base all'ISEE, gli investimenti nelle scuole e nell’educazione scolastica. Un confronto, quello con i sindacati, sempre costruttivo, di proposta e di stimolo, che aiuta noi amministratori a verificare sempre le finalità delle scelte e a perseguire l'obiettivo del bene comune”.

“In questo contesto - conclude la vicesindaca ff -, abbiamo provveduto ad un’attenta revisione della spesa, senza operare tagli ai servizi ed agli interventi di manutenzione e messa in sicurezza sul territorio e del patrimonio comunale”.

Nel dettaglio, la manovra approvata si regge sia su una compressione delle voci di spesa e una ridistribuzione delle risorse, che si sono rese tali grazie all’azzeramento del canone di locazione della nuova scuola media e degli oneri legati alla sua manutenzione straordinaria, di cui si farà carico il Ministero dell’istruzione e del merito per circa180mila euro annui. Un provvedimento atteso che, fortemente richiesto dall’amministrazione calcesana, sia il Governo sia il Parlamento hanno accolto inserendolo nell’ultima legge finanziaria. “Questa azione - dice in proposito Ricotta - ha indubbiamente aiutato il nostro Comune che, di fatto, è stato premiato per la caparbietà politica, nonché per la visione di quello che per noi il territorio e la comunità di Calci rappresentano e meritano”.

Tali risorse sono così andate a irrobustire alcuni delle voci di spesa più significative, come le manutenzioni del territorio, gli elevati costi energetici, i costi per gli adeguamenti contrattuali del personale dipendente, la promozione e lo sviluppo turistico e, in particolare, la nuova riorganizzazione dei servizi socio sanitari e socio assistenziali a seguito dello scioglimento della Società della Salute della Zona Pisana.

“Dato il quadro generale - sottolinea la vicesindaca ff -, per un piccolo Comune come il nostro è sempre più determinante la capacità di attrarre investimenti e finanziamenti esterni per le opere pubbliche. E su questo fronte, oltre a proseguire nel mettere il massimo impegno, è notizia di questi giorni che al nostro Comune, tramite scorrimento di graduatoria, è risultato beneficiario di un contributo regionale a valere sul fondo FOSMIT 2 del valore di 167mila euro per interventi in Val di Vico, nella parte alta de La Gabella. Inoltre, desidero ringraziare il neo consigliere regionale Massimiliano Ghimenti e la Regione Toscana per aver accolto l’emendamento alla legge di bilancio secondo il quale il nostro territorio riceverà un finanziamento diretto di 70mila euro per la messa in sicurezza e la valorizzazione della storica Piazza Verdi a Castelmaggiore: un progetto che i residenti di quella frazione attendono da tempo e che adesso potrà essere realizzato”.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa