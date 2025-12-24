Capodanno in Piazza a Montespertoli: dj set, live show e brindisi per accogliere il 2026

Montespertoli si prepara a salutare il nuovo anno con una grande festa nel cuore del paese. Mercoledì 31 dicembre 2025, Piazza del Popolo ospiterà il Capodanno in Piazza, un evento aperto a tutta la cittadinanza e ai visitatori, all’insegna della musica, dello spettacolo e della condivisione.

La serata prenderà il via alle ore 22.00 con un DJ set pensato per scaldare l’atmosfera e accompagnare il pubblico verso il momento centrale dell’evento.

Alle ore 23.00 saliranno sul palco gli Energy Star, protagonisti di un coinvolgente live show disco-dance, rock e revival, con i grandi successi degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000. Uno spettacolo ad alto impatto, arricchito da musica dal vivo, cambi di costume scenografici e momenti di animazione dedicati al pubblico.

Allo scoccare della mezzanotte, Piazza del Popolo si riunirà per il brindisi collettivo di benvenuto al 2026, con spumante offerto da Tenuta Moriano e pandoro e panettone offerti dall’Associazione Commercianti, con il supporto di ChiantiBanca.

Dopo il brindisi, la festa proseguirà con il DJ set e la musica del momento, fino a circa l’1.30, per concludere la notte di San Silvestro in un clima di festa e partecipazione.

In occasione del Capodanno, numerosi ristoranti e locali di Montespertoli propongono menù speciali per il cenone, offrendo l’opportunità di vivere il centro cittadino prima dell’evento in piazza. Tra le attività aderenti:

Perbacco – 392 6111130

Dolcevita – 331 4464466

Bistrot Lo Zero – 329 0241553

Pizzeria Da Ferdinando – 0571 657659

Alle Quattro Strade – 366 4331479

L’Artevino – 347 3360571

Il Mondo degli Gnomi – 0571 657538

La prenotazione è consigliata.

"Il Capodanno in Piazza è un’iniziativa che tiene insieme festa, socialità e sostegno concreto al tessuto economico locale – dichiara Paolo Vignozzi, Assessore al Commercio del Comune di Montespertoli –. Valorizzare il centro storico nelle serate di maggiore affluenza significa creare occasioni reali di lavoro per le attività, rafforzare il legame tra eventi pubblici e commercio di prossimità e rendere Montespertoli un luogo vivo, accogliente e attrattivo anche nei momenti di festa".

