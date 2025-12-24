"Cerreto Guidi Cardio Protetto", defibrillatori sul territorio e formazione al primo soccorso

L’Amministrazione Comunale di Cerreto Guidi annuncia l’avvio del progetto “Cerreto Guidi Cardio Protetto”, un’iniziativa di grande valore sanitario e civile, pensata per tutelare la vita e rafforzare la sicurezza della comunità attraverso la diffusione capillare dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e la promozione della formazione al primo soccorso. L’arresto cardiaco improvviso è un evento che non concede margini di attesa: colpisce senza preavviso e impone una risposta immediata. Per questo il Comune ha scelto di intervenire in modo strutturato, costruendo una rete organizzata di dispositivi salvavita, accessibili, segnalati e costantemente manutenuti, affiancata da percorsi di formazione BLSD rivolti a cittadini, associazioni, operatori e studenti.

“La prevenzione - dichiara la Sindaca Simona Rossetti - è fatta di organizzazione, formazione e partecipazione. Questo progetto mette insieme tecnologia, responsabilità e comunità, perché solo stando insieme si può fare la differenza. Ogni defibrillatore installato e ogni persona formata non sono numeri, ma possibilità concrete di salvare una vita”.

Il progetto prevede l’installazione dei DAE in luoghi strategici del territorio (edifici pubblici, scuole, impianti sportivi e aree ad alta frequentazione), la loro mappatura digitale e l’integrazione con i sistemi di geolocalizzazione regionali, oltre a campagne di informazione e sensibilizzazione sull’arresto cardiaco e sulla catena della sopravvivenza.

“Il progetto - sottolinea l’assessore alle politiche sociali Andrea Lavecchia - nasce da una scelta precisa dell’Amministrazione comunale con l’obiettivo di assumersi concretamente la responsabilità di proteggere la vita. ‘Cerreto Guidi Cardio Protetto’ non è solo uno slogan, ma un progetto costruito con serietà per rimettere la prevenzione al centro dell’attenzione pensando all’interesse della nostra comunità”.

Un ruolo centrale è riservato anche alle donazioni di DAE da parte di soggetti privati, che saranno accolte e regolamentate dall’Amministrazione nel rispetto delle normative vigenti, garantendo trasparenza, sicurezza e continuità nel tempo. Ulteriori informazioni sul progetto, sulle modalità di partecipazione e sulle iniziative formative, saranno progressivamente pubblicate sui canali ufficiali del Comune.