Certaldo, stop a petardi e fuochi d’artificio dal 24 dicembre al 7 gennaio

Al fine di garantire la sicurezza urbana, la tutela della tranquillità e del riposo dei cittadini e la protezione del benessere animale, l’Amministrazione comunale ha adottato un’ordinanza che dispone il divieto temporaneo di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale.

Il provvedimento sarà in vigore dal 24 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 e riguarda tutti i detentori di materiale pirotecnico non titolari di licenza ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.

I divieti

Nel periodo indicato è fatto divieto:

di utilizzare, all’interno del centro abitato, fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, ad eccezione degli articoli pirotecnici a basso rischio e a basso livello di rumorosità di categoria F1 e F2, utilizzabili esclusivamente in aree private, come previsto dal D.Lgs. 123/2015;

di effettuare o far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici pirotecnici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luoghi privati dai quali possano essere direttamente interessate aree ad uso pubblico;

di consentire l’utilizzo di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico da parte di minori.

Raccomandazioni alla cittadinanza

L’Amministrazione raccomanda e consiglia a tutti i cittadini:

di non affidare a minori prodotti pirotecnici che richiedano competenze specifiche o che possano comportare rischi anche minimi se utilizzati impropriamente;

di non raccogliere né maneggiare eventuali petardi o artifici inesplosi rinvenuti;

di rispettare il divieto di utilizzo dei cosiddetti “botti”, ovvero dispositivi aventi esclusivo o prevalente effetto di colpo o rumore, salvo quelli consentiti dalla normativa vigente;

di non utilizzare fuochi artificiali privi di marcatura CE, non omologati o non classificati;

di informarsi presso rivenditori autorizzati sulle modalità corrette di utilizzo e sulle limitazioni previste dalla legge, adottando sempre comportamenti responsabili nel rispetto di persone, animali e beni.

Indicazioni per i rivenditori

Ai rivenditori autorizzati si raccomanda di fornire adeguata informazione alla clientela in merito alla normativa vigente e alle disposizioni contenute nell’ordinanza.

Sanzioni

L’inosservanza delle disposizioni comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 50 a 500 euro.

Qualora le violazioni avvengano in prossimità di animali, aree di sgambamento cani, parchi, piazze, aree gioco per bambini o durante manifestazioni pubbliche, la sanzione sarà compresa tra 75 e 500 euro.

È inoltre previsto il sequestro del materiale pirotecnico e la successiva confisca, fatti salvi eventuali profili di rilevanza penale.

Informazione e controlli

Dell’adozione dell’ordinanza sarà data ampia comunicazione attraverso il sito istituzionale del Comune e i mezzi di informazione locali.

La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate della vigilanza sul rispetto delle disposizioni

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

