Claudia Ghezzi entra in Consiglio comunale: "Ascolterò le esigenze di tutti gli empolesi"

"All’indomani della mia prima seduta consiliare voglio ringraziare la Presidente del Consiglio Comunale Simona Cioni, il Sindaco Alessio Mantellassi insieme a tutti gli Assessori, le colleghe e i colleghi Consiglieri per le loro espressioni di benvenuto. Ma soprattutto voglio ringraziare gli elettori che alle scorse amministrative mi hanno dato la preferenza permettendomi di sedere oggi tra i banchi dell’opposizione". Così Claudia Ghezzi, capogruppo di Empoli del Fare e segretario Comunale di Forza Italia, dopo essere subentrata a Campinoti in Consiglio comunale.

"Con la mia sostituzione a Simone Campinoti, che ringrazio per quanto fatto sino ad oggi, per un motivo esclusivamente "tecnico" sparisce il nome di Forza Italia tra i gruppi consiliari essendo io stata eletta con la lista civica Empoli del Fare. Il fatto è senz’altro curioso tenuto conto che sono la segretaria empolese di Forza Italia e che alle elezioni regionali dell’ottobre scorso, per Forza Italia, ho quasi triplicato il consenso ottenuto alle amministrative del 2024, ma non è rilevante nella sostanza.

Ieri, al momento del mio insediamento, non nego di essere stata emozionata perché indipendentemente dal nome del gruppo in Consiglio, sono pienamente consapevole dell’oneroso ruolo che sono chiamata a ricoprire e dell’onore che ho a rappresentare una parte degli empolesi. Con la medesima motivazione che mi ha spinto alla politica attiva, mi impegnerò ad adempiere alle funzioni pubbliche con disciplina ed onore. Sarò un’attenta ascoltatrice delle esigenze della collettività e guidata dai valori di libertà, giustizia, solidarietà e merito con i quali sono cresciuta e mi sono formata personalmente e professionalmente, cercherò di rispondere al meglio alle esigenze degli empolesi; di tutti gli empolesi, non solo di chi mi ha eletto.

In Consiglio e nelle quattro Commissioni di cui sono divenuta membro effettivo, - conclude Ghezzi - porterò avanti questi principi con coerenza e determinazione. La mia sarà un’opposizione sempre responsabile, attenta e propositiva, mai pregiudiziale, perché il mio obbiettivo è il benessere della collettività empolese".

