Dup, FI San Miniato: "Mancanza di attenzione per pensionati e disabili"

Lo scorso 22 dicembre il consiglio comunale è stato chiamato a discutere il dup documento unico di programmazione.

E stata una riunione particolare perché si è registrata prima dell'inizio una insolita fibrillazione nelle file del PD dovuta al tentativo di rinvio del consiglio comunale perché le opposizioni avevano fatto presente in sede di commissione la necessità di approfondimenti e di correzioni su evidenti errori come la vendita dell'ex poligono di San Miniato basso.

La capogruppo del PD è arrivata ad auspicare una collaborazione con le opposizioni per valutare e forse raccogliere proposte dalle opposizioni stesse ma alla fine il centralismo democratico a prevalso e tutti i consiglieri del PD tranne uno e noi per San Miniato si sono disciplinatamente accodati alla volontà del sindaco e del partito.

Nonostante il poco tempo a disposizione forza Italia ha analizzato il documento e non ha lesinato critiche alla maggioranza evidenziando che il DUP è prevalentemente un copia-incolla con quello dell'anno precedente indicando una incapacità organizzativa e metodologica di questa Giunta.

Nella parte strategica si evidenzia una mancanza di attenzione verso i pensionati e disabili.

Carente è la programmazione sul turismo Verso il quale non vediamo ancora un'impronta programmatica del nuovo consiglio di amministrazione con un percorso museale ancora incerto e da sviluppare.

Per gli investimenti si ripresentano quasi gli stessi interventi dell'edizione passata a dimostrazione che in questo anno si è fatto veramente poco con interventi promessi e rinviati di anno in anno come la passerella sul fiume Egola prevista da oltre 10 anni e sempre li ad aspettare.

Non si capisce perché non si vogliono accendere mutui nonostante i sindaci e revisori ritengano percorribile tale strada pur nel rispetto degli articoli 202 e 204 del TUEL . Forza Italia già da oltre un anno, per prima ,pose l'accento su questa possibilità.

Si spera nei finanziamenti; ma chi li deve cercare e cosa si fa per ottenerli? Intanto sul PNRR si sono attivati finanziamenti per pochi milioni di euro quando comuni vicini hanno ottenuto oltre 20 milioni di euro.

È evidente l'inerzia e anche l'incapacità di questa amministrazione chi è talmente brava da rischiare di perdere 1,5 milioni di euro per l'asilo nido il Pinocchio mentre il finanziamento della scuola elementare di Ponte a Elsa è a rischio restituzione se i lavori non terminano entro il giugno 2026.

Per Ponte a Egola il discorso sarebbe troppo lungo ma al di là di lavori di manutenzione delle scuole per 140.000 non si prevede ancora niente per la nuova scuola media e siamo in attesa di aprire una variante operativa per cominciare a definire l'annoso problema delle concerie dismesse.

In conclusione il tenore delle proposte spesso contraddittorie dimostrano un senso di incapacità nella organizzazione e nella metodologia politica che non è garante del bene comune.

Tutte queste considerazioni ed altre che potremmo fare ci portano ad esprimere un voto decisamente contrario.

Paolo Vallini Capogruppo FI S.Miniato

