Dipendenti della Favillini di Livorno donano pacchetto ore alla popolazione di Gaza

I dipendenti della Favillini Pharmaceutical Group, azienda di packaging farmaceutico con sede in zona Picchianti a Livorno, hanno devoluto un importante pacchetto di ore di lavoro in favore delle popolazioni colpite dal conflitto nella Striscia di Gaza.

L’azienda conta circa 250 dipendenti tra Livorno, Milano e Pomezia: ogni lavoratore ha scelto liberamente il numero di ore retribuite da donare.

L’importo raccolto (a cui è stato aggiunto un contributo aziendale) sarà donato ad Emergency per attività umanitarie e sanitarie verso i civili coinvolti nel conflitto. Le rsu avevano avanzato nei mesi scorsi la proposta all’azienda che poi, in linea con i propri valori di responsabilità sociale e solidarietà umana, l’ha accettata.

"Questa iniziativa rappresenta un gesto concreto di solidarietà e un’occasione per trasformare il lavoro quotidiano in un contributo significativo per chi, in questo momento, affronta condizioni di estrema difficoltà" dicono dalla Rsu Favillini Francesco Zurzolo (Slc-Cgil) e Dario Benni (Uilcom-Uil).