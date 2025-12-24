Il Comune di Campi Bisenzio si dice "contrario" ai centri commerciali aperti per le Feste

In merito alla decisione dei centri commerciali di procedere all’apertura nella giornata del 26 dicembre, l’Amministrazione comunale di Campi Bisenzio ribadisce la propria contrarietà alle aperture durante le festività. Di seguito la nota.

"Si tratta di una scelta legittima, assunta nel quadro normativo vigente, che l’Amministrazione, come istituzione, rispetta, pur non condividendone le motivazioni né gli effetti. In una fase storica segnata da fragilità sociali, isolamento e impoverimento delle relazioni, l’Amministrazione ritiene quanto mai necessario promuovere e favorire occasioni di socialità che non siano esclusivamente legate al consumo.

Le festività dovrebbero rappresentare un tempo dedicato alle relazioni, alla comunità, alla cultura e alla condivisione, contribuendo a rafforzare i legami sociali e il senso di appartenenza, non a indebolirli. In quest’ottica, questa decisione incide direttamente sulla qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori e contribuisce a svuotare le festività del loro valore sociale, relazionale e comunitario, riducendole a semplici occasioni di consumo.

Non si tratta di una questione che riguarda esclusivamente Campi Bisenzio o un singolo territorio ma che investe l’intera area metropolitana e, più in generale, il modello di sviluppo e di organizzazione del tempo di vita e di lavoro che si intende costruire.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha da tempo sollecitato l’avvio di una discussione condivisa, che coinvolga territori, istituzioni, parti sociali e soggetti economici, al fine di definire regole e scelte coerenti e responsabili. L’Amministrazione comunale continuerà a sostenere con convinzione il valore del lavoro, dei diritti e del rispetto delle persone, facendosi promotrice di un confronto serio e responsabile sul tema delle aperture festive, nella consapevolezza che le scelte di oggi incidono profondamente sulla qualità della vita collettiva e sul futuro dei territori."