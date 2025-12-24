A Firenze, Lucca, Pisa e Livorno i pranzi di Natale di Sant'Egidio

Al pranzo di Natale di Sant'Egidio c'è posto per tutti, soprattutto per chi è solo, in difficoltà, per chi è senza nessuno, per chi è povero, preparando una tavola attorno alla quale non distinguere chi serve e chi è servito.

La Comunità di Sant'Egidio ha preparato i Pranzi di Natale a Firenze, a Livorno, a Lucca e a Pisa il 25 dicembre.

A Firenze saranno allestiti, con inizio alle ore 13, nella Basilica di San Lorenzo, al Centro Spazio Reale di San Donnino e nella Chiesa di San Tommaso in via della Pergola. L'arcivescovo Gherardo Gambelli parteciperà al Pranzo nella Basilica di San Lorenzo. Il 29 dicembre sarà preparato un pranzo anche nel carcere di Sollicciano.

A Livorno, nel giorno di Natale, 25 dicembre, i Pranzi saranno alle ore 12 nei locali adiacenti alla chiesa di San Giovanni Battista, in centro, e, per il terzo anno, al Mercato Centrale.

A Lucca, il 25 dicembre alle ore 12 Pranzo di Natale nell'oratorio della parrocchia di Sant'Anna in via Fratelli Cervi e nella chiesa di Sant'Alessandro, col vescovo Paolo Giulietti.

A Pisa il pranzo di Natale sarà preparato nella chiesa di San Matteo per circa 150 persone, con inizio alle 12.

Anche quest'anno, dall'1 al 27 dicembre è possibile sostenere i pranzi di Natale della Comunità di Sant'Egidio con un sms solidale, mandando un messaggio al 45586 dallo smartphone oppure chiamando da telefono fisso.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

