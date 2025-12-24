Guasto rete idrica a Bientina: manca l'acqua a Calcinaia, Santa Maria a Monte, Pardossi e Cascina

Lavori in corso per il ripristino del servizio, previsto nel primo pomeriggio

Acque comunica che, a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Bientina dovuto all’improvvisa interruzione della fornitura di energia da parte del gestore elettrico, oggi mercoledì 24 dicembre è in corso un’interruzione dell’erogazione idrica che coinvolge tutto il territorio comunale di Calcinaia e Santa Maria a Monte e la località Pardossi nel comune di Pontedera.

I tecnici sono sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione. Il ripristino dell’erogazione idrica, al momento previsto per le 12, sarà accompagnato da temporanei di intorbidamento dell’acqua, comunque destinati a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Manca l'acqua anche a Cascina

Acque comunica che, in riferimento al guasto sulla rete idrica, a causa di ulteriori complicazioni tecniche emerse durante l’intervento, l’interruzione del servizio si è estesa a tutto il territorio comunale di Cascina, in aggiunta ai territori comunali di Calcinaia e Santa Maria a Monte e alla località Pardossi nel comune di Pontedera comunicati in precedenza.

Il ripristino progressivo dell’erogazione idrica, al momento previsto per le 14, sarà accompagnato da temporanei di intorbidamento dell’acqua, comunque destinati a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA

