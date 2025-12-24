Lamporecchio, l'Amministrazione comunale lancia il nuovo Piano di Protezione Civile

Il Comune di Lamporecchio ha avviato la fase di adozione del nuovo Piano di Protezione Civile, accompagnando questo passaggio con un articolato percorso di informazione e formazione rivolto a cittadini, associazioni e operatori del territorio, espresso attraverso una serie di incontri organizzati il 20 marzo, 2-3 dicembre e 10 dicembre, iniziative che hanno riscosso ampi consensi in termini di partecipazione.

Un percorso formativo che – fin dal suo primo incontro pubblico – ha coinvolto la cittadinanza ponendo in evidenza gli aggiornamenti del Piano e l’importanza di una corretta informazione preventiva. Successivamente, nel mese di dicembre, sono stati interessati, in modo diretto, i diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo attivo in caso di emergenza ed i dipendenti comunali, con un approfondimento sulle procedure operative svoltosi il 2 dicembre, sui ruoli e sulle responsabilità previste dal Piano. Il progetto ha poi ampliato i propri orizzonti rivolgendosi alle attività ricettive, ai circoli e alle Pro Loco, realtà che rappresentano un presidio fondamentale sul territorio - soprattutto in situazioni di criticità – ed alla cittadinanza, attraverso un evento formativo durante organizzato al fine di illustrare in maniera chiara e accessibile le linee guida da adottare in caso di emergenza.

A presentare il Piano di Protezione Civile, in ognuno degli appuntamenti in programma, sono stati il professor Elvezio Galanti, il responsabile della Protezione Civile, Ingegnere Simone Innocenti, e l’Assessore alla Protezione Civile Serena Bavuso, figure che hanno guidato i partecipanti nella lettura di un documento aggiornato sia nei contenuti che nell’impostazione.

Il nuovo Piano è stato infatti redatto con una chiave di lettura più semplice e comprensibile, individuando in modo puntuale le aree a rischio, supportate da un allegato cartografico dedicato. Particolare attenzione è stata riservata al tema della comunicazione mirata, che consentirà di fornire indicazioni specifiche a gruppi di cittadini o attività in base all’ubicazione dei fabbricati, soprattutto in occasione di eventi meteorologici rilevanti. Nel corso degli incontri sono state illustrate le aree di emergenza e i punti di raccolta attraverso la cartografia e la cartellonistica di riferimento, oltre ai rischi più frequenti in relazione alle diverse zone del territorio comunale. Il percorso proseguirà dopo le festività natalizie con ulteriori incontri nelle singole frazioni, per approfondire le criticità locali e rafforzare la cultura della prevenzione. L’Amministrazione comunale tiene a ringraziare il professor Elvezio Galanti per il contributo professionale e la chiarezza espositiva, elemento che ha garantito al progetto un’ampia adesione da parte della collettività.

Al fine di poter contare su un coinvolgimento immediato della popolazione in caso di emergenza, l’Amministrazione comunale ha previsto l’utilizzo di due canali social dedicati, attraverso le piattaforme WhatsApp e Telegram, fruibili dall’intera collettività in modo dinamico e semplice, al fine di rimanere aggiornati in tempo reale sulle disposizioni dei soggetti di pubblica sicurezza. Il servizio è stato regolamentato attraverso l’informativa sulla privacy consultabile al seguente link:

https://www.comune.lamporecchio.pt.it/it-it/amministrazione/informative-privacy/informativa-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali-degli-utenti-che-consultano-canali-social-di-comunicazione-del-comune-ai-sensi-degli-art-13-14-del-gdpr-2016-679-e-della-normativa-nazionale-2281-1-ae3f25e74baa8eb991ffb3c557027a2a

Fonte: Comune di Lamporecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate